Фильм ужасов "Прочь" стал лидером рейтинга лучших фильмов ужасов десятилетия, составленного каналом "Настоящее страшное телевидение".

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Дебютная лента американского комика Джордана Пила, сообщает FilmPro, обогнала "Реинкарнацию" Ари Астера и экранизацию книги "Оно" Андреса Мускетти, занявших второе и третье место.

На четвертом месте оказалась "Ведьма" Роберта Эггерса, на пятом "Заклятие" Джеймса Вана, на шестом — "Бабадук" Дженнифер Кент. Это единственный фильм женщины-режиссера в рейтинге.

Также в топ вошли "Хижина в лесу" Дрю Годдара и Джосса Уидона, "Маяк" Роберта Эггерса, "Поезд в Пусан" Ен Сан Хо и "Тихое место" Джона Красински.