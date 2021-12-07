Гильдия сценаристов Америки назвала 101 лучший сценарий XXI века. Список был опубликован на сайте организации.

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Фильмом с лучшим сценарием признали "Прочь" Джордана Пила. На втором месте — картина Мишеля Гондри "Вечное сияние чистого разума", на третьем — "Социальная сеть" Дэвида Финчера.

В первую десятку также вошли ленты "Паразиты", "Старикам тут не место", "Лунный свет", "Нефть", "Бесславные ублюдки", "Почти знаменит" и "Помни".

Отмечается, что в 2006 году Гильдия сценаристов Америки выбирала лучшие сценарии всех времен. Тогда в тройке лидеров оказались фильмы "Касабланка", "Крестный отец" и "Китайский квартал".