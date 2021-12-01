Назван лучший сериал года
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Работа режиссера Хван Дон-хека "Игра в кальмара" названа лучшим сериалом года по версии независимой премии Gotham Awards, сообщает Variety.

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"Игру в кальмара" удостоили премии в категории, связанной с шоу, в которых длительность эпизода превышает 40 минут. Среди сериалов с более короткими сериями выиграл проект "Псы резервации".

Победителем в категории "Лучший фильм" стала лента Мэгги Джилленхол "Незнакомая дочь". Картина также получила приз за лучший сценарий, а сама Джилленхол была отмечена в категории "Главный прорыв среди режиссеров". Сыгравшая в фильме Оливия Колман получила награду в номинации "Лучшая главная роль". Аналогичной премии была удостоена Фрэнки Фейсон за роль в проекте "Убийство Кеннета Чемберлена".

Японская картина "Сядь за руль моей машины" была названа лучшим международным фильмом, а в категории документального кино победил "Побег".

23 ноября стало известно, что хоррор-сериал "Зов ада" сместил "Игру в кальмара" с первой строчки в списке самых просматриваемых проектов стримингового сервиса Netflix. "Зов ада" режиссера Ен Сан Хо возглавил топ более чем в 80 странах спустя 24 часа после премьеры. По сюжету сериала, монстры охотятся за грешниками, которые знают день и час своей смерти, и посылают их в ад.

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