Назван самый популярный в мире латвийский фильм, и это очень старое кино

На портале Reddit опубликована карта Европы с самыми популярными фильмами каждой страны. Например, Франция представлена, как нетрудно догадаться "Пятым элементом" Люка Бессона. Есть там и Латвия.

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Самым популярным латвийским фильмом назван "Лимузин цвета белой ночи" 1981 года режиссера Яниса Стрейча. Это грустная и одновременно смешная история об одиноко живущей тетушке Мирте, к которой на выигранный в лотерею автомобиль тут же слетаются многочисленные меркантильные родственники. Музыку к ленте написал, разумеется, Раймонд Паулс.

Лента, снятая Рижской киностудией, несколько раз становилась лидером опросов на самый любимый фильм жителей Латвии и входит в Золотой фонд латвийской киноклассики. В 2008 году фильм был отреставрирован. Обновленную версию, кстати, можно совершенно бесплатно посмотреть на сайте Национального киноцентра Filmas.lv.

Самыми популярными лентами соседних Эстонии и Литвы также оказались фильмы советского периода. Это фантастический детективный триллер "Отель "У погибшего альпиниста" по одноименному произведению братьев Стругацких 1979 года (Эстония) и детская драма "Девочка и эхо" 1965 года (Литва).

Россия на кинокарте оказалась известна прежде всего "Сталкером" Андрея Тарковского (1979), снятого по мотивам романа опять же братьев Стругацких "Пикник на обочине".

В целом большая часть фильмов, снятых в бывших союзных республиках, приходятся на 1960-70-е годы прошлого века: грузинский "Пиросмани" (1969), украинский "Тени забытых предков" (1964). Впрочем, и в других европейских странах самыми известными оказались ленты прошлого века, где "Пятый элемент" (а ему, на минуточку, уже 23 года) оказался самым юным. Ну а самым старым является немецкий вампирский хоррор "Носферату, симфония ужаса" 1922 года Фридриха Вильгельма Мурнау, снятый в эпоху немого кино.

Карта, как отметил автор публикации, составлена на основе данных сайта IMDB. Посмотреть ее можно тут.