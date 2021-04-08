Названа худшая супергеройская франшиза всех времен
Foto: AFP/Scanpix

Критики выбрали худшую супергеройскую франшизу всех времен, сообщает MovieWeb.

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Согласно исследованию, в рамках которого рассматривались оценки на сайте Rotten Tomatoes, наиболее неудачной названа история о Супермене. Самые низкие рейтинги оказались у таких фильмов, как "Супермен 3" и "Супермен 4: В поисках мира".

Несмотря на успех серии "Темный рыцарь", вторую строчку заняли проекты о Бэтмене. Отмечается, что вопреки стараниям режиссера Кристофера Нолана ленты об этом персонаже в среднем получили невысокий рейтинг из-за провальных картин вроде "Бэтмен и Робин".

Замкнули тройку антирейтинга фильмы о расширенной вселенной DC. По мнению критиков, наиболее неудачными проектами этой франшизы стали "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Отряд самоубийц".

Рейтинг лучших супергеройских франшиз возглавили "Суперсемейка", "Стражи Галактики", "Первый мститель", "Мстители" и "Дэдпул"

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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