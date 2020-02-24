Названы актеры, которые чаще всех умирают на экране, и они не из "Игры престолов"

Американский актер Дэнни Трехо, звезда боевика "Мачете" и исполнитель множества ролей злодеев, оказался рекордсменом по числу экранных смертей среди здравствующих и покойных голливудских коллег. Портал Buzzbingo подсчитал с помощью сервисов IMDb и Cinemorgue, что Трехо "умирал" за свою карьеру 65 раз и почти всегда кроваво.

Персонажей Трехо взрывали, расстреливали, обезглавливали, опрокидывали на них различные тяжелые конструкции, протыкали осиновым колом и копьем, душили, сбрасывали с высоты, сжигали, просверливали череп. В YouTube можно найти подборки "смертей" Трехо, и они так жестоки, что незарегистрированным и несовершеннолетним зрителям доступ к ним запрещен. Пик экранных смертей актера пришелся на 2015 год: он погибал 8 раз.

На втором месте смертельного рейтинга - еще один прославленный киношный злодей Кристофер Ли, скончавшийся в 2015 году. Британский актер впервые умер на экране в 1948 году и продолжал погибать вплоть до 2011 года, пишет The Guardian. Смерть персонажей Ли наступала от меча, ядовитого дротика, кислоты, самовозгорания, четвертования, замораживания, сожжения и так далее. К тому же Ли чаще, чем кто-либо, играл графа Дракулу, а тот раз за разом восставал из мертвых.

На третьем месте по числу киношных смертей - Лэнс Хенриксен (андроид Бишоп из франшизы "Чужой"), погибавший 51 раз. Четвертое место с 41 киносмертью разделили сразу три актера: мастер ужаса и злодейского смеха Винсент Прайс, Деннис Хоппер и Борис Карлофф. Следом идет англичанин Джон Херт, на счету которого 39 экранных смертей. По 36 раз умирали Бела Лугоши - еще один легендарный Дракула - и Том Сайзмор. Топ-10 замыкает Эрик Робертс с 35 смертями.

В подборке Buzzbingo, касающейся фильмов только 21 века, десятка самых "убиваемых" актеров выглядит несколько иначе, но лидерство Дэнни Трехо непоколебимо. Помимо уже упомянутых Хенриксена, Сайзмора и Робертса, в рейтинг попали Рон Перлман, Уиллем Дэфо, Винни Джонс, Николас Кейдж, Сэмюэл Л. Джексон и Джеймс Франко.

Звезда "Игры престолов" и "Властелина колец" Шон Бин, чье имя превратилось в мем и спойлер из-за того, что его персонажи почти постоянно погибают насильственной смертью, попал лишь в рейтинг актеров, герои которых "скорее всего" умрут. Причем Бин оказался лишь на десятом месте, а вот его коллега по "Игре престолов" Кит Харрингтон (Джон Сноу) - на первом.

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В этот же рейтинг попали покойный актер Меррит Бутрик, оскароносный Махершала Али, Микки Рурк, Дейв Батиста, Майкл Бин, Гэри Олдман, Тейлор Китч и Холт Маккеллани.

Среди актрис "самыми умирающими" признаны звезда золотого века Голливуда Шелли Уинтерс (20 экранных смертей), Джулианна Мур (17), Дженнифер Джейсон Ли и Шарлотта Рэмплинг (по 14). За ними следуют Гленн Клоуз, Пэм Гриер, Мерил Стрип, Ванесса Редгрейв, Сигурни Уивер и Шон Янг.

В список, затрагивающий только 21 век, помимо Мур и Джейсон Ли, попали Марион Котийяр, Приянка Чопра, Кейт Бланшетт, Ольга Куриленко, Мария Белло, Кира Найтли, Кейт Уинслет и Кэрри-Энн Мосс.