Названы лауреаты Венецианского кинофестиваля

Обладателем "Золотого льва" 77-го Венецианского кинофестиваля была названа картина режиссера Хлои Джао "Земля кочевников". Об этом сообщается на странице фестиваля в Twitter.

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Гран-при жюри была отмечена мексиканская антиутопия "Новый порядок", а лучшим актером и обладателем "Кубка Вольпи" стал Франческо Фавино за роль в фильме "Наш отец" режиссера Клаудио Ноче.

"Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль достался Ванессе Кирби сыгравшей в фильме "Фрагменты женщины" режиссера Корнеля Мундруцо.

Приз за лучший сценарий получил Чайтанья Тамхане за фильм "Ученик", а премия имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют досталась актеру Рухану Замани за роль в фильме "Солнечные дети" режиссера Маджида Маджиди.

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" получил специальную премию жюри кинофестиваля.

Всего за главный приз поборолись 18 картин, в числа которых "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского, "Мир грядущий" Мона Фастволд Лерче, "Сестры Малакузо" Эммы Данте, "Новый порядок" Мишель Франко и другие.