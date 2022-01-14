Названы лучшие фильмы и сериалы 2021 года
Foto: Kadrs no filmas

Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы и сериалы 2021 года.

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Список главных шоу возглавил проект "Ванда/Вижн". В десятку также вошли сериалы "Убийства в одном здании", "Мейр из Исттауна", "Локи", "Хитрости", "Тед Лассо", "Неуязвимый", "Наследники", "The Beatles: Возвращение" и "Это грех".

Среди фильмов победу одержал "Человек-паук: Нет пути домой". Также были отмечены ленты "На высоте мечты", "Лето соула", "Свинья", "Власть пса", "CODA: Ребенок глухих родителей", "Райя и последний дракон", "Вестсайдская история", "Тихое место 2" и "Митчеллы против машин".

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