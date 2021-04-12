Названы лучшие фильмы о космосе

Киноканал FAN в честь Дня космонавтики назвал лучшие фильмы о космосе.

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Рейтинг возглавила картина Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея". "Даже если вы никогда не смотрели этот фильм, вам наверняка знакомы образы из него: сверхразумный компьютер HAL 9000 с "красным глазом" или изображение эмбриона, плывущего среди звезд", — отметили авторы рейтинга.

Второе место в списке досталось ленте "Чужой" Ридли Скотта. Его назвали не только одним из лучших фильмов о космосе, но и вообще одной из главных работ в кинематографе. Замкнул тройку проект Кристофера Нолана "Интерстеллар".

В десятку также были включены картины "Аполлон 13", "Звездные войны: Новая надежда", "Гравитация", "Луна 2112", "Валл-И", "Пекло" и "Солярис".

Уточняется, что рейтинг был составлен на основе оценок, рецензий и кассовых сборов, информация о которых была опубликована порталах Mashable, Stacker, Wired, "Кинопоиск", "Фильм Про", Kinowar, Rotten Tomatoes, Kino.Mail, Screen Rant, Esquire, Space News, The Ringer, IMDB, SyFy.