Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Фильм Альфреда Хичкока "Психо" (1960) возглавил абсолютный рейтинг лучших хорроров всех времен, составленный российским телеканалом "Настоящее страшное телевидение".

Картина Хичкока получила "Золотой глобус" и премию Эдгара По и принесла режиссеру титул "короля саспенса". На втором месте расположился фильм Ридли Скотта "Чужой" (1979), также в первую десятку вошли "Ребенок Розмари" (1968), "Нечто" (1982), "Сияние" (1980), "Носферату. Симфония ужаса" (1922), "Изгоняющий дьявола (1973), Ночь живых мертвецов (1968), "Хэллоуин (1978)", "Челюсти (1975).

При составлении рейтинга учитывались оценки фильмов на порталах Rotten Tomatoes, Imdb, Metacritic, Thrillist, EmpireOnline, Indiewire, "Фильм Про", "Кинопоиск". Финальный список редакция телеканала определяла голосованием.

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