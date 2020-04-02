Портал "Кинопоиск" назвал фильмы, которыми больше всего интересуются пользователи.

За последние две недели пользователи чаще всего заходили на страницу фильма Стивена Содерберга "Заражение". Картина с Мэттом Дэймоном, Кейт Уинслет и Джудом Лоу вышла в 2011 году.

На втором месте оказался новый проект Гая Ричи "Джентльмены". На третьем — комедия "Холоп" Клима Шипенко. Кроме того, в десятку вошли ленты "Бладшот", "Тролли. Мировой тур", "Лед-2", "Человек-невидимка", "Отель "Белград"", "Достать ножи", "Паразиты". У пользователей также возрос интерес к таким картинам прошлых лет, как "Зеленая книга", "Начало", "Мотылек", "Гарри Поттер и философский камень", "Эпидемия", "28 дней спустя", "Носители", "Тайна Коко" и "Интерстеллар".

Среди сериалов наиболее популярным оказался "Колл-центр". Следом за ним идут "Последний министр" и "Магомаев". В первой десятке оказались и шоу "Эпидемия", "Патриот", "Проект "Анна Николаевна"", "Содержанки", "Мир Дикого Запада", "Рик и Морти" и "Половое воспитание".