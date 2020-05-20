Названы самые популярные кинозлодеи всех времен. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на данные сайта TopCasinoBonus.

Портал проанализировал отзывы критиков в сервисе RottenTomatoes, поисковые запросы в Google, а также количество просмотров страниц героев на "Википедии". Лидером рейтинга стал Танос в исполнении Джоша Бролина. На втором месте оказался Дарт Вейдер из четвертой части "Звездных войн", которого сыграл Дэвид Проуз. Замкнул тройку лидеров Джокер из фильма "Темный рыцарь", роль которого досталась Хиту Леджеру.

В первую десятку попали и такие кинозлодеи, как Волан-де-Морт, Кайло Рен, Ганнибал Лектер, Терминатор, Император Палпатин, Чужой и лорд Фаркуад. В рейтинге также были представлены любимые антагонисты жителей разных стран. Так, наиболее популярным злодеем среди россиян стал Танос, а жители Мали оказались поклонниками Тони Монтаны из криминальной драмы "Лицо со шрамом".

Весной 2019 года издание The Independent составило список из 35 главных злодеев из сериалов. Возглавила рейтинг Серсея Ланнистер из "Игры престолов", которую играет Лина Хиди. Второе место занял Джим Феннер из британского сериала "Плохие девочки" в исполнении Джека Эллиса. Третье — Гай Балтар из шоу "Звездный крейсер Галактика", которого сыграл Джеймс Кэллис.