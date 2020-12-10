Названы самые популярные сериалы 2020 года
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Самым популярным сериалом 2020 года стали "Пацаны", которые в сентябре побили все рекорды по просмотрам. Топ-10 лучших сериалов был опубликован на сайте IMDb.

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Второе место рейтинга занял испанский "Бумажный дом", который продержался в десятке самых популярных сериалов IMDb шесть недель. На третьем месте оказался немецкий сериал "Тьма", финальный сезон которого поразил зрителей запутанным сюжетом. Четвертое и пятое место заняли "Озарк" и "Мандалорец".

В топ-10 также вошли "Ход королевы", "Академия Амбрелла", "Мир Дикого Запада", "Ведьмак" и "Корона".

Ранее на сайте IMDb был опубликован рейтинг главных кинозвезд 2020 года. Его возглавила кубино-испанская актриса Ана де Армас, которая в прошлом году заняла лишь 87-е место. Отмечается, что ее прорывом стала роль в детективной ленте "Достать ножи". Кроме того, артистка сыграла в новом фильме о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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