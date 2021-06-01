Названы самые страшные фильмы о призраках

Телеканал "Настоящее Страшное Телевидение" на основе рейтингов нескольких интернет-ресурсов составил список из 10 самых страшных фильмов о призраках.

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Лидером рейтинга стал триллер "Сияние" режиссера Стэнли Кубрика, премьера которого состоялась в 1980 году. В основу кинокартины положен одноименный роман Стивена Кинга – ему экранизация, мягко говоря, не понравилась: неоднократно в интервью писатель заявлял, что, по его мнению, Кубрик зря отошел от оригинального изображения главных героев. Но, несмотря на это, "Сияние" по сей день остается лучшим ужастиком всех времен и народов, который пугает не только пробирающими до мурашек эпизодами, но и жутким звуковым сопровождением.

На второй строчке оказалась лента "Звонок" режиссера Гора Вербински – того самого, который снял несколько частей "Пиратов Карибского моря". Фильм является ремейком одноименного японского хоррора 1998 года. Отличительная черта американской версии "Звонка" – его промокампания. Дистрибьютор со всей ответственностью подошел к привлечению зрителей: в итоге людей пугали той самой видеокассетой – ее люди обнаруживали на креслах в кинозалах, а также под дворниками своих автомобилей.

Тройку лидеров замыкает картина "Другие" Алехандро Аменабара с Николь Кидман в главной роли. Это история таинственных жильцов старинного особняка (матери и двух детей), которые стараются не покидать дом, а когда в нем появляются другие люди – и вовсе начинают сходить с ума. Американский фильм ужасов "Другие" – ремейк британского триллера "Невинные" 1961 года.