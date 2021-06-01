Названы самые страшные фильмы о призраках
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Телеканал "Настоящее Страшное Телевидение" на основе рейтингов нескольких интернет-ресурсов составил список из 10 самых страшных фильмов о призраках.

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Лидером рейтинга стал триллер "Сияние" режиссера Стэнли Кубрика, премьера которого состоялась в 1980 году. В основу кинокартины положен одноименный роман Стивена Кинга – ему экранизация, мягко говоря, не понравилась: неоднократно в интервью писатель заявлял, что, по его мнению, Кубрик зря отошел от оригинального изображения главных героев. Но, несмотря на это, "Сияние" по сей день остается лучшим ужастиком всех времен и народов, который пугает не только пробирающими до мурашек эпизодами, но и жутким звуковым сопровождением.

На второй строчке оказалась лента "Звонок" режиссера Гора Вербински – того самого, который снял несколько частей "Пиратов Карибского моря". Фильм является ремейком одноименного японского хоррора 1998 года. Отличительная черта американской версии "Звонка" – его промокампания. Дистрибьютор со всей ответственностью подошел к привлечению зрителей: в итоге людей пугали той самой видеокассетой – ее люди обнаруживали на креслах в кинозалах, а также под дворниками своих автомобилей.

Тройку лидеров замыкает картина "Другие" Алехандро Аменабара с Николь Кидман в главной роли. Это история таинственных жильцов старинного особняка (матери и двух детей), которые стараются не покидать дом, а когда в нем появляются другие люди – и вовсе начинают сходить с ума. Американский фильм ужасов "Другие" – ремейк британского триллера "Невинные" 1961 года.

Полностью рейтинг выглядит так:

  1. "Сияние" (1980)
  2. "Звонок" (2002)
  3. "Другие" (2001)
  4. "Шестое чувство" (1999)
  5. "Мама" (2013)
  6. "Астрал" (2010)
  7. "Проклятие" (2004)
  8. "Окулус" (2013)
  9. "Заклятие" (2013)
  10. "Полтергейст" (1982)

Рейтинг составлен на основе данных таких ресурсов, как ScreenRant, Indiewire, IMDb, Rotten Tomatoes, Oprah Daily, The Guardian, Esquire, The LineUp, Horrorzone, Кино.Mail.ru, Filmpro.ru, и пр. В общий список попали 113 кинокартин, из которого путем анализа были выделены 10 лучших.

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