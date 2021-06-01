Названы самые страшные фильмы о призраках

Телеканал "Настоящее Страшное Телевидение" на основе рейтингов нескольких интернет-ресурсов составил список из 10 самых страшных фильмов о призраках.
Лидером рейтинга стал триллер "Сияние" режиссера Стэнли Кубрика, премьера которого состоялась в 1980 году. В основу кинокартины положен одноименный роман Стивена Кинга – ему экранизация, мягко говоря, не понравилась: неоднократно в интервью писатель заявлял, что, по его мнению, Кубрик зря отошел от оригинального изображения главных героев. Но, несмотря на это, "Сияние" по сей день остается лучшим ужастиком всех времен и народов, который пугает не только пробирающими до мурашек эпизодами, но и жутким звуковым сопровождением.
На второй строчке оказалась лента "Звонок" режиссера Гора Вербински – того самого, который снял несколько частей "Пиратов Карибского моря". Фильм является ремейком одноименного японского хоррора 1998 года. Отличительная черта американской версии "Звонка" – его промокампания. Дистрибьютор со всей ответственностью подошел к привлечению зрителей: в итоге людей пугали той самой видеокассетой – ее люди обнаруживали на креслах в кинозалах, а также под дворниками своих автомобилей.
Тройку лидеров замыкает картина "Другие" Алехандро Аменабара с Николь Кидман в главной роли. Это история таинственных жильцов старинного особняка (матери и двух детей), которые стараются не покидать дом, а когда в нем появляются другие люди – и вовсе начинают сходить с ума. Американский фильм ужасов "Другие" – ремейк британского триллера "Невинные" 1961 года.
- "Сияние" (1980)
- "Звонок" (2002)
- "Другие" (2001)
- "Шестое чувство" (1999)
- "Мама" (2013)
- "Астрал" (2010)
- "Проклятие" (2004)
- "Окулус" (2013)
- "Заклятие" (2013)
- "Полтергейст" (1982)
Рейтинг составлен на основе данных таких ресурсов, как ScreenRant, Indiewire, IMDb, Rotten Tomatoes, Oprah Daily, The Guardian, Esquire, The LineUp, Horrorzone, Кино.Mail.ru, Filmpro.ru, и пр. В общий список попали 113 кинокартин, из которого путем анализа были выделены 10 лучших.