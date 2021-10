Лучший сериалом XXI века по версии "Би-би-си" названа американская криминальная драма "Прослушка" от HBO, выходившая с 2 июня 2002 года по 9 марта 2008 года. Полный рейтинг из сотни самых выдающихся телепроектов столетия опубликован на сайте британской вещательной корпорации.

На второй строчке списка расположилось шоу "Безумцы", выходившее на телеканале AMC с 19 июля 2007 года по 17 мая 2015 года. За ним следует криминальная драма "Во все тяжкие", премьерные серии которой транслировались по AMC с 20 января 2008 года по 29 сентября 2013 года.

В десятку лучших сериалов XXI столетия также вошли "Дрянь" (BBC Three и Amazon Video, 2016-2019), "Игра престолов" (HBO, 2011-2019), "Я могу тебя уничтожить" (BBC One и HBO, 2020), "Оставленные" (HBO, 2014-2017), "Американцы" (FX, 2013-2018), британская версия шоу "Офис" (BBC Two и BBC One, 2001-2003) и "Наследники" (HBO, 2018 — настоящее время).

Рейтинг был составлен по итогам опроса 206 критиков, журналистов, ученых и представителей индустрии из 43 стран.

В 2016 году "Би-би-си" представил сотню лучших фильмов XXI века, в котором первое место занял психологический триллер Дэвида Линча "Малхолланд драйв", выпущенный в 2001 году.