Не только автомобиль. Блестящие роли Porsche в кино и на телевидении

Уже более полувека автомобили Porsche являются неотъемлемой частью блокбастеров и телесериалов по всему миру, при этом некоторые сценаристы не просто отводят им место в нескольких эпизодах – есть фильмы, где Porsche находится в центре сюжета.

Дебютом Porsche на большом экране считается спортивная драма Downhill Racer ("Скоростной спуск") 1969 года с Робертом Редфордом в главной роли. Этот фильм также стал первым появлением на больших экранах Сильвестра Сталлоне – его здесь можно увидеть в эпизодической роли посетителя ресторана. Фильм рассказывает о команде американских лыжников, которые отправляются тренироваться в Швейцарию. Вместе с Редфордом в фильме "играет" желтый Porsche 911 T 1968 года выпуска, на котором главный герой ездит по Альпам.

Именно после этого фильма Редфорд, получивший два "Оскара", стал страстным поклонником автомобилей Porsche. Ему принадлежат несколько моделей Porsche, включая Porsche 550 RS Spyder 1955 года выпуска.

Редфорд также снялся еще в одном фильме, герой которого ездит на Porsche – "Spy Game" ("Шпионские игры") 2001 года. В этом фильме его "партнером" является зеленый Porsche 912 1969 года.

Где еще можно увидеть легендарные немецкие спортивные автомобили?

В топах фильмов об автогонках высокое место занимает фильм 1971 года Le Mans ("Ле-Ман") с голливудской легендой Стивом Маккуином в главной роли. Фильм начинается почти с 4-минутной сцены, во время которой главный герой едет на сером Porsche 911S 1970 года выпуска по маленькому французскому городку Ле-Ман. Эта сцена контрастирует с остальной частью фильма, когда на экране видны знаменитые гонки "24 часа Ле-Мана".

После окончания съемок автомобиль был доставлен в дом актера в Лос-Анджелесе, поскольку Маккуин был поклонником Porsche. Как известно, знаменитый актер был гонщиком-любителем. Также ему принадлежала коллекция классических спортивных автомобилей.

В 1983 году на экраны кинотеатров вышел фильм Risky business ("Рискованный бизнес") с Томом Крузом в главной роли. Его герой Джоэл вместе с друзьями на Porsche 928 1979 года пытается скрыться от преследователей. В конце сцены напряженной погони, когда герои успешно ускользнули, он говорит: "Ничто не заменит Porsche!".

Четыре года спустя вышел фильм No Man's Land ("Ничья земля") с Чарли Шином в роли профессионального автоугонщика, специализирующегося именно на Porsche. Главный герой даже не смотрит на автомобили других марок, в том числе на знаменитую продукцию итальянского автопрома, презрительно бросая: "Итальянское фуфло. Я угоняю только Porsche!".

Foto: Publicitātes foto

Поскольку сюжет фильма посвящен Porsche, на экране можно увидеть и Porsche 911 SC Cabriolet, и Porsche 911 Targa, и Porsche 911 Flat Nose, и Porsche 930. В фильме также имеется одна из самых зрелищных сцен погони на Porsche 911 1980 года.

В фильме Bad Boys ("Плохие парни") 1994 года использован автомобиль Porsche 964 Turbo 3.6 этого же года выпуска из личной коллекции режиссера Майкла Бэя. Руководство студии не разрешило тратить бюджет фильма на аренду дорогого автомобиля, а режиссер хотел видеть в кинокартине именно Porsche, поэтому в итоге снял свой автомобиль.

Foto: Publicitātes foto

Фильм открывается эффектной сценой, во время которой герои Уилла Смита и Мартина Лоуренса едут на Porsche по солнечным улицам Лос-Анджелеса. Смит рассказывает своему партнеру, что автомобиль стоит 105 000 долларов США и выпущен в ограниченном количестве. Затем они вынуждены неожиданно остановиться, машину окружают грабители, которые пытаются угнать Porsche, но "плохим парням" удается уберечь автомобиль.

В криминальной драме 1997 года Donnie Brasco ("Донни Браско") с Джонни Деппом и Аль Пачино в главных ролях виден автомобиль Porsche 911 Targa 1975 года выпуска. В одной из сцен герой Джонни Деппа избивает владельца Porsche и угоняет его автомобиль. Он определенно стоит больше, чем 8 000 долларов США, которые его владелец задолжал гангстеру в исполнении Аль Пачино.

В период 2000-х немецкие спорткары по-прежнему остаются желанными гостями в крупнейших голливудских блокбастерах. Например, в фильме Gone in 60 seconds ("Угнать за 60 секунд") с Анджелиной Джоли в роли автоугонщицы у Porsche 911 996 Carrera небольшая, но яркая роль.

Foto: Publicitātes foto

Героиня популярного фильма 2001 года Legally Blonde ("Блондинка в законе") Элла Вудс (Риз Уизерспун) ездит на красивом Porsche. В фильме снят Porsche Boxster 986 2000 года выпуска, на котором героиня приезжает в Гарвардский университет.

В свою очередь в фильме 2017 года Atomic Blonde ("Взрывная блондинка") с Шарлиз Терон в главной роли виден автомобиль Porsche 911 Carrera 964 1989 года выпуска. Он появляется в эпизоде напряженной погони вскоре после того, как главная героиня прибывает в Берлин.

В фильме Мартина Скорсезе The Wolf of Wall Street ("Волк с Уолл-стрит") в одной из сцен в гараже главного героя Джордана Белфорта (Леонардо ДиКаприо) можно видеть Porsche Carrera 911 1974 года выпуска.

Модель Porsche, на которой ездят герои сериала Friends ("Друзья"), – это Porsche 911 Carrera 1985 года выпуска. Моника Геллер получила его в подарок от отца. Автомобиль появляется в нескольких эпизодах сериала.

Но этот Porsche – не единственный автомобиль бренда, замеченный в "Друзьях". В эпизоде под названием The One With Joey's Porsche ("Эпизод с Porsche Джоуи") один из друзей, Джоуи Триббиани, находит ключи от ярко-красного Porsche на улице возле своего любимого кафе Central Perk.

Джоуи возвращает ключи законному владельцу, но желание иметь Porsche самому или хотя бы притвориться его владельцем не оставляет его. Джоуи покупает кепку и куртку с логотипом Porsche и притворяется владельцем немецкого спорткара, но в итоге его разоблачают.

Отметим, что автомобили Porsche также фигурируют в нескольких эпизодах популярного телесериала Two and a half Men ("Два с половиной человека"), как и во многих других любимых зрителями телесериалах.

Porsche замечен и в одном из самых популярных скандинавских телесериалов последних лет "Мост" (Bron/Broen), который был адаптирован в США, России и других странах. Главная героиня сериала, инспектор полиции Мальмё Сага Норен водит оливковый Porsche 911 S Coupé 1977 года выпуска. Автомобиль идеально дополняет характер Саги, которую играет Софи Хелин.

Эта модель продавалась в США, но в 2009 году оказалась в Швеции. Три года спустя его купила продюсерская компания для съемок сериала "Мост" примерно за 8 500 евро. В 2018 году после окончания съемок автомобиль был выставлен на аукцион, а вырученные 150 000 евро были переданы благотворительной организации WaterAid.

В одном из самых популярных скандинавских сериалов Netflix "Ветер смерти" (Karppi), который только что выпустил свой третий сезон, детектив Сакари Нурми также водит Porsche. Продюсеры выбрали для сериала одну из последних моделей – электромобиль Taycan 4S. Это одно из первых появлений электрического седана Porsche в фильме или телесериале. Отметим, что с 2019 года с конвейера завода в Цуффенхаузене сошло уже более 100 000 Taycan.