Не только Голливуд. Апокалипсис, плохой полицейский и нацизм: 5 культовых сериалов из Германии

Голливудская продукция прочно занимает позиции на мировом рынке, однако отличное кино и сериалы снимают не только за океаном. И игнорировать их только потому, что они не рекламируются "из каждого утюга", просто непростительно.

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Продолжаем рассказывать о европейских сериалах, которые стоит посмотреть. На этот раз предлагаем пятерку немецких телевизионных шоу, ставших культовыми.