Не только Голливуд. Апокалипсис, плохой полицейский и нацизм: 5 культовых сериалов из Германии

1 6
Голливудская продукция прочно занимает позиции на мировом рынке, однако отличное кино и сериалы снимают не только за океаном. И игнорировать их только потому, что они не рекламируются "из каждого утюга", просто непростительно.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Продолжаем рассказывать о европейских сериалах, которые стоит посмотреть. На этот раз предлагаем пятерку немецких телевизионных шоу, ставших культовыми.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
1 6
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также