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"Леонардо" (Leonardo)
Не только Голливуд. Да Винчи, Медичи и каморра – пять сериалов из Италии, которые стоит посмотреть
Foto: Kadrs no filmas

Наши зрители знают итальянские сериалы еще с 1980-х, когда на экраны вышел "Спрут" с комиссаром Катани в исполнении культового актера Микеле Плачидо. Тогда было пролито немало слез по судьбе героя, вступившего в неравный бой с итальянской мафией. Годы спустя на экраны выходят другие итальянские сериалы, менее знаменитые, но не менее увлекательные.

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В них по-прежнему фигурируют мафиози, но также и обычные жители Рима и провинций - две простых подруги, американские подростки, исторические персонажи. Вместе с итальянскими сериалами можно не только изучить или улучшить знание итальянского языка, но и путешествовать по знаменитому полуострову, при этом Неаполь будет отнюдь не единственной, но частой, остановкой.

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"Леонардо" (Leonardo)
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