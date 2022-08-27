Не только Голливуд. Фьорды, тайны и скандинавский нуар: пять сериалов из Дании, которые стоит посмотреть

Для большинства зрителей за пределами Скандинавии первыми шоу из Дании, которые, они посмотрели, были нашумевшие в свое время "Правительство" и "Убийство". Но этой стране есть что предложить зрителю и помимо этих сериалов.

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"Правительство" - это история, наполненная политическими интригами, в центре которой находится первая в стране вымышленная женщина-премьер-министр (с тех пор этот факт стал реальностью), стремящаяся сбалансировать свою семейную жизнь со сложностями управления современной страной при коалиционном правительстве. Актриса Сидсе Бабетт Кнудсен изобразила ее в борьбе за власть между правыми и левыми, прогрессивными и реакционными партиями, а также различными интриганами вокруг нее, когда она приходит к власти. В то же время, когда она набирает силу и стремится контролировать разросшееся и вздорное правительство, ее связи с семьей становятся более хрупкими, что делает ее женщиной, которая является символом целой нации, а не только домохозяйкой.

Другим вероятным кандидатом, с которого большинство не скандинавских зрителей начали знакомство с датскими телесериалами, является "Убийство". Оригинальная датская версия впервые появилась в 2007 году и была первой из многих полицейских драм, действие которых разворачивается на фоне неприступных мрачных датских пейзажей. Кадры холодных железных вод Эресунна и города Копенгагена, представленные в серых и размытых голубых тонах, служат фоном для бесконечных крупных планов задумчивых детективов, в первую очередь грозной Софи Гробёль. Ее персонаж противостоит столь же устрашающему Ларсу Миккельсону, который играет кандидата в мэры, связанного с убийством.

Интернет полон восхищенных отзывов об этих сериалах, так что не будем вдаваться в подробности, и рассказываем о еще пяти интересных датских шоу.