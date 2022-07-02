Не только Голливуд. Гибель богов, российская оккупация и гангстер на севере: 5 сериалов из Норвегии, которые стоит посмотреть

Норвежское телевидение всегда создавалось в первую очередь для внутренней аудитории. А если контент и готовился с учетом международных зрителей, то, в первую очередь, для ближайших соседей - Дании и Швеции. Но рост потоковых сервисов в сочетании с неожиданным всемирным успехом сериала "Стыд" все изменил.
Внезапно норвежские телевизионщики поняли, что шоу, снятые на их родном языке, все-таки могут иметь большее число зрителей. Популярность Netflix убедила людей по всему миру впервые попробовать посмотреть скандинавские сериалы. И увидеть, что по части создания нуар-детективов норвежцы однозначно среди первых, а смеяться над собой они умеют не хуже англичан.
- 1. "Лиллехаммер" (Lilyhammer)
- 2. "Северяне" (Vikingane)
- 3. "Оккупированные" (Occupied)
- 4. "Стыд" (Scam)
- 5. "Рагнарек" (Ragnarok)
- 6. И еще 10 сериалов, достойных внимания