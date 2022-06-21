Не только Голливуд. Криминал, священники и демоны: 10 отличных британских сериалов, которые вы могли пропустить

Британские сериалы настолько популярны, что, наверное, каждый видел хотя один эпизод "Шерлока", "Короны" или "Доктора Кто". Но, помимо очевидных хитов, британская телеиндустрия ежегодно производит, возможно не столь заметные, но не менее достойные внимания сериалы.

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Американские кинокомпании берут бюджетами и спецэффектами, на что британцы отвечают качеством. И это еще большой вопрос - кто задает тон. Зритель ценит нестандартный подход, который даже самую банальную тему или жанр способен превратить в шедевр. Неспроста многие сериалы, придуманные англичанами, часто имеют младших братьев и сестер уже американского производства - например, тот же "Офис" или "Бесстыдники". А в экранизации классики, создании стильных костюмированных шоу и детективных историй им вообще нет равных. Что уж говорить о комедиях, где есть место злой сатире, социальной драме, пародии на самих себя и абсурду.

Наталья Серебрякова выбрала десять британских шоу, на которые точно стоит обратить внимание.