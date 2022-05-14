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"Десять процентов" (Dix pour cent)
Не только Голливуд. Призраки, шпионы и киноагенты: 5 отличных французских сериалов
Foto: Kadrs no filmas

Голливудская продукция прочно занимает позиции на мировом рынке, однако отличное кино и сериалы снимают не только за океаном. И игнорировать их только потому, что они не рекламируются "из каждого утюга", просто непростительно.

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Рассказываем о пяти отличных французских сериалах, которые можно посмотреть на различных телевизионных платформах прямо сейчас.

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"Десять процентов" (Dix pour cent)
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