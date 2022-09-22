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"Улица"
Не только Голливуд. Шпионы, страсти в пригороде и владыка гор – пять сериалов из Чехии, которые стоит посмотреть
Foto: Kadrs no filmas

О чешском телевидении известно не так уж много – нет громких копродукций, как, например, "Ведьмак", а бюджеты существенно меньше, чем у западных соседей. Тем не менее, чешское телевидение успешно создает массовый зрительский продукт еще с начала 1970-х.

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Не одно поколение чехов выросло на прекрасной сказке о добром духе гор и знаменитом мультсериале про крота, а уже в 2000-х на экранах Чехии появилась своя "Санта-Барбара" - бесконечная мыльная опера "Улица", на сегодняшний день в ней насчитывается уже три тысячи эпизодов.

К чешскому телевидению стоит приглядеться не только тем, кто собирается изучать чешский язык, но и увлеченным сериаломанам.


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"Улица"
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