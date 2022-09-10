Не только Голливуд. СССР жив, учитель-детектив и много криминала – пять сериалов из Польши, которые стоит посмотреть

Польское телевидение сейчас переживает расцвет. Аудитория настолько впечатлена некоторыми польскими сериалами, что можно смело сказать - скандинавская криминальная фантастика (или скандинавский нуар) теперь отодвинуты в сторону восхождением польского криминального сериала.

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Хотя некоторые из этих шоу, кажется, повторяют ту же самую тематическую основу, а также страдают от чрезмерных аэрофотосъемок лесов и пейзажей в сопровождении жуткой меланхоличной музыки (что слишком часто встречается в скандинавском нуаре), повествовательная основа каждой серии достаточно уникальна, чтобы держать аудиторию очарованной. И, конечно, же "Ведьмаку заплатите чеканной монетой!" Все уже давно посмотрели сериал, местом производства которого также является Польша. Предлагаем подборку не менее интересных шоу.

