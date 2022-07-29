Не только Голливуд. Стокгольмский синдром, убийства в секте и роботы-слуги - пять сериалов из Швеции, которые стоит посмотреть

Уже ни для кого не секрет, что шведы делают отличные телевизионные сериалы. Например, легендарный "Мост", совместного шведско-датского производства, который стартовал еще в 2011 году. Кроме этого, оригинальный шведский сериал о следователе Курте Валландере, который вдохновил BBC на версию с Кеннетом Браной. Да и вообще весь этот скандинавский нуар в широком смысле - леденящие кровь преступления, детективы в парках, автомобили Volvo - поистине имеет успех.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама