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"Голодные игры" (2012)
Не только "Игра в кальмара". Победа или смерть: 10 фильмов об играх на выживание
Foto: Kadrs no filmas

В сентябре сериал "Игра в кальмара" стримингового сервиса Netflix стал абсолютным чемпионом по просмотрам и продолжает обретать все новых поклонникам по всему миру. Однако тема жестоких игр на выживание вовсе не нова в кинематографе.

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Смертельные бои на потеху публике были популярны еще в Древнем Риме, где одержавший победу раб гладиатор становился свободным. С развитием цивилизации кровавые игрища в разных культурах уступили место спортивным состязаниям, однако у многих писателей-фантастов можно найти сюжеты об играх на выживание в будущем - ради массовых зрелищ или удовольствия извращенных избранных. Разумеется, мировой кинематограф не мог оставаться в стороне. Но если в 80-х прошлого века жертву преследовали операторы с обычной телекамерой, в современных фильмах герою практически невозможно скрыться от ока "Большого брата" - улицы напичканы камерами слежения, а под кожей вживлен чип. И хорошо, что писательские фантазии так и не воплотились в жизнь. По крайней мере пока.

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"Голодные игры" (2012)
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