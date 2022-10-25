Не только мыло. 10 достойных латиноамериканских сериалов: наркобароны, футболисты и политические скандалы

Сериалами нашего детства были "Рабыня Изаура" и "Дикая Роза", познакомившие нас с латиноамериканским телевидением. С тех пор мы привыкли, что синоним словосочетания "латиноамериканский сериал" - это "мыльная опера". Однако времена изменились. Мексиканские, кубинские и аргентинские шоу варьируются в жанрах от смешных ситкомов до нуарных триллеров. И все качественно, смотрибельно, на высоком уровне.

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Ники Джем: Победитель (El Ganador)





Главный герой сериала — Ник Ривера Каминеро. Он родился в Бостоне, его отец — пуэрториканец, а мать — доминиканка. И хотя он родился в США, а вырос в Пуэрто-Рико, в его творчестве можно услышать явное влияние музыкальных ритмов этого острова. Рэпер известен под именем Ники Джем. Его самые знаменитые хиты — это X, El Amante, El Perdón и Te Bote. В сериале он борется со своей наркозависимостью и добивается международного успеха. В этой истории зритель познакомится с еще одним известным именем в мире реггетона — Дэдди Янки. Ники Джем и Дэдди Янки встретились, когда Ники Джем был еще подростком. Они начали работать вместе и их коллектив назывался Los Cangris, что можно перевести как "задиры". Это своеобразный сленг, которого в сериале очень много, поэтому без субтитров его смотреть невозможно. В отличие от Дэдди Янки, получившего международную известность в 2004 году со своим хитом "Gasolina", Ники Джем хранил молчание в течение нескольких лет по причинам, о которых рассказывается в сериале.