Программная дирекция киноканала "Мосфильм. Золотая коллекция" составила список самых узнаваемых цитат советского кинематографа.
Лидером рейтинга узнаваемости стала реплика героини Натальи Крачковской из кинокартины "Иван Васильевич меняет профессию": "И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат… и меня вылечат". По воспоминаниям актрисы, съёмки конкретно этого эпизода дались ей нелегко: по сценарию ей нужно было продемонстрировать свою изящную стрижку "ежик", хотя в жизни у Крачковской были длинные волосы. Чтобы реализовать задумку авторов фильма, была придумана специальная шапочка, имитирующая стрижку "ежик". И вот эта самая шапочка оказалась настолько тугой, что из-за нее отекало лицо – несколько раз приходилось делать перерыв, снимать шапочку, массировать лицо, чтобы затем снимать очередной дубль.
На втором месте списка оказалась цитата из того же фильма "Царь, очень приятно, здравствуйте, царь…" – её произносит Иван Васильевич Бунша, персонаж Юрия Яковлева.
На третью строчку попала цитата из комедии "Бриллиантовая рука" – "Не виноватая я, он сам пришел!" Эта реплика принадлежит загадочной красавице Анне Сергеевне, пытавшейся соблазнить главного героя. Роль сыграла Светлана Светличная – и хотя эта реплика была записана на монтаже ее голосом, все остальные фразы Анны Сергеевны озвучила Зоя Толбузина. Песню "Вулкан страстей" Леонид Гайдай доверил спеть профессиональной певице Аиде Ведищевой.
Топ-10 самых узнаваемых киноцитат по версии телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция":
1. "И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат… и меня вылечат" ("Иван Васильевич меняет профессию") – 88% узнаваемости.
2. "Царь, очень приятно, здравствуйте, царь…" ("Иван Васильевич меняет профессию") – 86% узнаваемости.
3. "Не виноватая я, он сам пришел!" ("Бриллиантовая рука") – 85% узнаваемости.
4. "Я требую продолжения банкета! " ("Иван Васильевич меняет профессию") – 81% узнаваемости.
5. "Штирлиц, а вас я попрошу остаться" ("17 мгновений весны") – 80% узнаваемости.
6. "Пасть порву, моргалы выколю…" ("Джентльмены удачи") – 79% узнаваемости.
7. "Танцуют все!" ("Иван Васильевич меняет профессию") – 78% узнаваемости.
8. "Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица!" ("Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика") – 77% узнаваемости.
9. "Какая гадость эта ваша заливная рыба!" ("Ирония судьбы, или С легким паром!") – 76% узнаваемости.
10. "Семен Семеныч…" ("Бриллиантовая рука") – 75% узнаваемости.