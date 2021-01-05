Нео, Бонд и монастырская эротика: главные кинопремьеры 2021-го года

2020 год получился для кинематографа таким сложным и непредсказуемым, что загадывать, какие именно фильмы мы увидим в 2021-м, — затея максимально рискованная. Что ж, с надеждой на спасительные вакцины и переход планеты из пандемийной реальности в постковидную жизнь киноиндустрия все-таки рассчитывает выпустить в новом году не только все те фильмы, что вынужденно легли на полку в году ушедшем, но и те, которые с соблюдением санитарных норм и ограничений каким-то образом ухитрились снять в последние двенадцать месяцев.
Из этого многообразия издание "Лента.ру" выбрало два десятка премьер, которых мы особенно ждем: от комиксных блокбастеров до новых творений флагманов авторского кино.
- 1. "Святая дева" (Benedetta)
- 2. "Путь ветра" (The Way of the Wind)
- 3. "Земля кочевников" (Nomadland)
- 4. "Не время умирать" (No Time to Die)
- 5. "Черная вдова" (Black Widow)
- 6. "Три тысячи лет ожидания" (Three Thousand Years of Longing)
- 7. "Главный герой" (Free Guy)
- 8. "Топ Ган: Мэверик" (Top Gun: Maverick)
- 9. "Космический джем: Новое поколение" (Space Jam: A New Legacy)
- 10. "Решение расстаться" (Hyeeojil gyeolsim)
- 11. "Дюна" (The Dune)
- 12. "Последняя дуэль" (The Last Duel)
- 13. "Вечные" (Eternals)
- 14. "Вестсайдская история" (West Side Story)
- 15. "Матрица 4" (The Matrix 4)
- 16. "Иуда и черный мессия" (Judas and the Black Messiah)
- 17. "Поездка в Америку 2" (Coming 2 America)
- 18. "Французский вестник" (The French Dispatch)
- 19. "Сила собаки" (The Power of the Dog)
- 20. "Макбет" (The Tragedy of Macbeth)