Нео, Бонд и монастырская эротика: главные кинопремьеры 2021-го года

2020 год получился для кинематографа таким сложным и непредсказуемым, что загадывать, какие именно фильмы мы увидим в 2021-м, — затея максимально рискованная. Что ж, с надеждой на спасительные вакцины и переход планеты из пандемийной реальности в постковидную жизнь киноиндустрия все-таки рассчитывает выпустить в новом году не только все те фильмы, что вынужденно легли на полку в году ушедшем, но и те, которые с соблюдением санитарных норм и ограничений каким-то образом ухитрились снять в последние двенадцать месяцев.

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Из этого многообразия издание "Лента.ру" выбрало два десятка премьер, которых мы особенно ждем: от комиксных блокбастеров до новых творений флагманов авторского кино.