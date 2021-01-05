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"Святая дева" (Benedetta)
Нео, Бонд и монастырская эротика: главные кинопремьеры 2021-го года
Foto: Vida Press

2020 год получился для кинематографа таким сложным и непредсказуемым, что загадывать, какие именно фильмы мы увидим в 2021-м, — затея максимально рискованная. Что ж, с надеждой на спасительные вакцины и переход планеты из пандемийной реальности в постковидную жизнь киноиндустрия все-таки рассчитывает выпустить в новом году не только все те фильмы, что вынужденно легли на полку в году ушедшем, но и те, которые с соблюдением санитарных норм и ограничений каким-то образом ухитрились снять в последние двенадцать месяцев.

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Из этого многообразия издание "Лента.ру" выбрало два десятка премьер, которых мы особенно ждем: от комиксных блокбастеров до новых творений флагманов авторского кино.

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"Святая дева" (Benedetta)

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Lenta.ru

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