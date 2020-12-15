Netflix экранизирует роман Ремарка "На Западном фронте без перемен"

Cтриминговый сервис Netflix экранизирует роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен", сообщает Variety.
По данным издания, режиссером картины выступит Эдвард Бергер, сценарий к фильму написали бывший журналист Washington Post Ян Стокелл и продюсер и актриса Лесли Патерсон. Одну из главных ролей сыграет Даниэль Брюль, известный своими работами в фильма "Гудбай, Ленин" и "Бесславные ублюдки".
Отмечается, что проект станет одним из самых дорогостоящих среди когда-либо снятых в Германии. Производство фильма начнется в марте 2021 года.
Книга Ремарка была ранее адаптирована Льюисом Майлстоуном вскоре после ее публикации в 1929 году, получив в 1930 году "Оскар" в номинациях "Лучший фильм" и за лучшую режиссуру. В 1979 году вышел телевизионный фильм Делберта Манна по роману, получивший "Золотой глобус".
Роман Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен" входит в большую тройку романов "потерянного поколения", изданных в 1929 году, наряду с произведениями "Прощай, оружие!" Эрнеста Хемингуэя и "Смерть героя" Ричарда Олдингтона. Антивоенный роман повествует обо всем пережитом, увиденном на фронте молодым солдатом Паулем Боймером, а также его фронтовыми товарищами в Первой мировой войне.