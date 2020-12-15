Netflix экранизирует роман Ремарка "На Западном фронте без перемен"
Foto: Public domain

Cтриминговый сервис Netflix экранизирует роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен", сообщает Variety.

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По данным издания, режиссером картины выступит Эдвард Бергер, сценарий к фильму написали бывший журналист Washington Post Ян Стокелл и продюсер и актриса Лесли Патерсон. Одну из главных ролей сыграет Даниэль Брюль, известный своими работами в фильма "Гудбай, Ленин" и "Бесславные ублюдки".

Netflix экранизирует роман Ремарка "На Западном фронте без перемен"
Foto: Imago/Scanpix/LETA

Отмечается, что проект станет одним из самых дорогостоящих среди когда-либо снятых в Германии. Производство фильма начнется в марте 2021 года.

Книга Ремарка была ранее адаптирована Льюисом Майлстоуном вскоре после ее публикации в 1929 году, получив в 1930 году "Оскар" в номинациях "Лучший фильм" и за лучшую режиссуру. В 1979 году вышел телевизионный фильм Делберта Манна по роману, получивший "Золотой глобус".

Роман Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен" входит в большую тройку романов "потерянного поколения", изданных в 1929 году, наряду с произведениями "Прощай, оружие!" Эрнеста Хемингуэя и "Смерть героя" Ричарда Олдингтона. Антивоенный роман повествует обо всем пережитом, увиденном на фронте молодым солдатом Паулем Боймером, а также его фронтовыми товарищами в Первой мировой войне.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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