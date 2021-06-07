Netflix купил вызвавший скандал фильм Собчак про "скопинского маньяка"

Стриминговый сервис Netflix выкупил права на фильм журналистки Ксении Собчак про "скопинского маньяка" Виктора Мохова. Об этом сама Собчак сообщила в переписке с главным редактором журнала Esquire Russia Сергеем Минаевым в Instagram.

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"Кстати Нетфликс берут наш фильм про маньяка", — написала журналистка в комментарии под публикацией Минаева в социальной сети.

В 2000 году в городе Скопин Виктор Мохов похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Мохов морил их голодом, держал без света, наносил телесные увечья. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили. Скопинский районный суд спустя год приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

После освобождения Мохов дал интервью Ксении Собчак, в котором, в числе прочего, заявил о своих чувствах к одной из жертв и выразил желание "помочь" второй пострадавшей зачать детей. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своему ведомству провести проверку после интервью "скопинского маньяка".

Документальный фильм Собчак вызвал негативную реакцию в обществе, журналисты и политики обвинили телеведущую в погоне за хайпом и нарушении этики, а также призвали законодательно запретить бывшим заключенным давать интервью.