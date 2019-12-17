Стриминговый сервис Netflix разозлил зрителей рождественским фильмом про гомосексуального Иисуса Христа. На Change.org появилась петиция с требованием удалить комедию "Первое искушение Христа" из каталога.

В обращении говорится, что создатели проекта серьезно оскорбили всех христиан, в связи с чем они обязаны публично опровергнуть информацию о том, что Иисус был геем. Под петицией подписались более 1,8 миллиона пользователей.

На портале Snopes, занимающемся проверкой фактов из интернет-статей, сообщается, что 46-минутная сатирическая кинолента действительно изображает Иисуса представителем нетрадиционной ориентации. В одном из эпизодов он отправляется на вечеринку в честь своего 30-летия, где ему приходится оправдываться за то, что он проводил время в пустыне со своим спутником. Отмечается, что в картине также появляется Дева Мария, которая оказывается любительницей марихуаны.