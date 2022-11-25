Netflix все еще не победил телевидение, но стал самым популярным стриминг-сервисом в Балтии

Самым популярным стриминговым сервисом в Балтии назван Netflix, пишет LETA со ссылкой на опрос жителей, проведенный по заказу Samsung медийным предприятием Starcom.
Опрос показал, что самым популярным стриминговым сервисом среди пользователей телевизоров в Эстонии является Netflix (82%). На втором месте по популярности находится Amazon Prime Video (53%), а на третьем – YouTube (38%). Местный видеосервис Go3 занимает шестое по популярности место (11%).
"Телевизор по-прежнему чаще всего используется для просмотра традиционного телевидения, но на втором месте находятся различные видео- и стриминговые платформы. Самым популярным является Netflix, но все больше других решений, где люди могут смотреть сериалы и фильмы, - рассказал представитель Samsung Eesti Алари Пеннар. - Потоковые сервисы значительно превосходят по качеству изображение обычного телевидения, поскольку они в состоянии использовать разрешение телевизора. На YouTube и Netflix уже есть много 4K-контента, а вот традиционное телевидение по-прежнему предлагает только HD-качество".
Что касается контента, на стриминговых платформах жители Эстонии больше всего смотрят фильмы (92%) и сериалы (80%), также довольно популярны различные музыкальные мероприятия и концерты (47%).
Предприятие Starcom провело опрос пользователей телевизоров в июле 2022 года. Всего в опросе приняли участие 900 человек из стран Балтии.