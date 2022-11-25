Netflix все еще не победил телевидение, но стал самым популярным стриминг-сервисом в Балтии

Самым популярным стриминговым сервисом в Балтии назван Netflix, пишет LETA со ссылкой на опрос жителей, проведенный по заказу Samsung медийным предприятием Starcom.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Опрос показал, что самым популярным стриминговым сервисом среди пользователей телевизоров в Эстонии является Netflix (82%). На втором месте по популярности находится Amazon Prime Video (53%), а на третьем – YouTube (38%). Местный видеосервис Go3 занимает шестое по популярности место (11%).

"Телевизор по-прежнему чаще всего используется для просмотра традиционного телевидения, но на втором месте находятся различные видео- и стриминговые платформы. Самым популярным является Netflix, но все больше других решений, где люди могут смотреть сериалы и фильмы, - рассказал представитель Samsung Eesti Алари Пеннар. - Потоковые сервисы значительно превосходят по качеству изображение обычного телевидения, поскольку они в состоянии использовать разрешение телевизора. На YouTube и Netflix уже есть много 4K-контента, а вот традиционное телевидение по-прежнему предлагает только HD-качество".

Что касается контента, на стриминговых платформах жители Эстонии больше всего смотрят фильмы (92%) и сериалы (80%), также довольно популярны различные музыкальные мероприятия и концерты (47%).

Предприятие Starcom провело опрос пользователей телевизоров в июле 2022 года. Всего в опросе приняли участие 900 человек из стран Балтии.