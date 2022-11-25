Netflix все еще не победил телевидение, но стал самым популярным стриминг-сервисом в Балтии
Foto: Pixabay/Tumisu

Самым популярным стриминговым сервисом в Балтии назван Netflix, пишет LETA со ссылкой на опрос жителей, проведенный по заказу Samsung медийным предприятием Starcom.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Опрос показал, что самым популярным стриминговым сервисом среди пользователей телевизоров в Эстонии является Netflix (82%). На втором месте по популярности находится Amazon Prime Video (53%), а на третьем – YouTube (38%). Местный видеосервис Go3 занимает шестое по популярности место (11%).

"Телевизор по-прежнему чаще всего используется для просмотра традиционного телевидения, но на втором месте находятся различные видео- и стриминговые платформы. Самым популярным является Netflix, но все больше других решений, где люди могут смотреть сериалы и фильмы, - рассказал представитель Samsung Eesti Алари Пеннар. - Потоковые сервисы значительно превосходят по качеству изображение обычного телевидения, поскольку они в состоянии использовать разрешение телевизора. На YouTube и Netflix уже есть много 4K-контента, а вот традиционное телевидение по-прежнему предлагает только HD-качество".

Что касается контента, на стриминговых платформах жители Эстонии больше всего смотрят фильмы (92%) и сериалы (80%), также довольно популярны различные музыкальные мероприятия и концерты (47%).

Предприятие Starcom провело опрос пользователей телевизоров в июле 2022 года. Всего в опросе приняли участие 900 человек из стран Балтии.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Значение и применение жирных кислот Омега-3 в зимний сезон. Объясняет фармацевт