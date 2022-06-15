Netflix запускает реалити-шоу "Игра в кальмара" с самым большим в истории призовым фондом

Netflix набирает желающих со всего мира для участия в телевизионном реалити-шоу, основанном на своем самом успешном сериале "Игра в кальмара" (Squid Game).

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Новое шоу будет называться "Игра в кальмара: Вызов". В нем примут участие 456 человек, а на кону, конечно, будет уже не жизнь или смерть, как в южнокорейской драме.

Победитель получит 4,56 млн долларов - это самый крупный приз в истории телевизионных шоу. Проигравшим останутся приятные воспоминания об участии в проекте.

Netflix также подтвердил, что запускает второй сезон популярного сериала.

Условия участия

В среду компания объявила, что "Игра в кальмара: Вызов" будет состоять из 10 эпизодов.

"Игроки будут состязаться в целой серии соревнований, навеянных оригинальным сериалом, с неожиданными дополнениями. Их стратегии, альянсы и личность каждого будут подвергнуты испытаниям на прочность по мере того, как вокруг будут устраняться конкуренты", - отмечают устроители шоу.

Для участников установлен возрастной порог - не моложе 21 года, также все они должны говорить по-английски. Съемки пройдут в начале 2023 года и продлятся около четырех недель.

456 участников - это отсыл к оригинальному сериалу, в котором было такое же число игроков, причем последний номер был закреплен за главным действующим лицом.

Легкие времена для Netflix закончились

Южнокорейский триллер повествует об отчаявшихся людях, остро нуждающихся в средствах на покрытие долгов или на выполнение обязательств, требующих огромных расходов.

Они попадают на остров, где ради удовольствия богатых и азартных спонсоров ведутся игры на выживание.

Сами состязания - не сложные, они основаны на играх, в которые многие играли в детстве. Но цена проигрыша - смерть.

Сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории Netflix. В первые 28 дней показа его посмотрели 111 млн подписчиков.

"У нас ушло 12 лет на то, чтобы в прошлом году запустить первый сезон "Игры в кальмара". А "Игре в кальмара" понадобилось всего 12 дней, чтобы стать самым популярным сериалом Netflix", - заявил режиссер, сценарист и генеральный продюсер Игры в кальмара Хван Дон Хёк.

При этом Netflix вынуждена бороться с конкурентами - другими компаниями, предоставляющими стриминговые услуги. По компании также сильно ударил уход из России и необходимость поднять расценки для подписчиков.

В апреле компания объявила о резком сокращении числа подписчиков и готовится к тому, что от нее могут уйти еще миллионы клиентов.

Это понизило рыночную стоимость Netflix более чем на 50 млрд долларов, и по мнению экспертов в этой области, компании будет очень трудно добиться прежних показателей.