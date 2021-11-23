Никакой магии. 20 лет назад вышел первый фильм о Гарри Поттере. Что стало со звездами и создателями саги?

Двадцать лет назад состоялась премьера "Гарри Поттера и философского камня" — первой части кинофраншизы, снятой по одноименной серии книг британской писательницы Джоан Роулинг. Перед режиссером Крисом Коламбусом стояла непростая задача — первым перенести на экран захватывающий и детально прописанный фантастический мир, наполненный зельями и заклинаниями, драконами и трехглавыми псами, полетами на метлах и смертельными шахматами, маглами, пожирателями смерти и, конечно же, юными волшебниками. Два десятилетия спустя можно сказать, что Коламбусу это удалось: картина собрала более одного миллиарда долларов, стала самым кассовым фильмом 2001 года и получила три номинации на "Оскар". "Лента.ру" рассказывает, с чего начиналась знаменитая киносага и что стало с ее главными звездами, создателями и самой Роулинг.

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Золотая троица

Дэниел Рэдклифф / Гарри Поттер. Исполнитель главной роли Дэниел Рэдклифф попал в проект благодаря участию в сериале "Дэвид Копперфилд" — его игра впечатлила не только Криса Коламбуса, но и Джоан Роулинг, которая признала, что режиссеру удалось найти лучшего кандидата на роль мальчика со шрамом. Тогда карьере будущей звезды чуть не помешали родители, которых смущал контракт на шесть фильмов и съемки в США. В конечном итоге съемки перенесли в Великобританию, а условия контракта были изменены — артист подписался на работу над двумя картинами и уже за первую получил семизначную сумму. Разумеется, потом договор был продлен, Рэдклифф появился еще в семи частях и в 2009 году даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер десятилетия. Ожидаемо, что к моменту окончания франшизы Рэдклифф уже не имел ничего общего с образом милого мальчишки в очках — он, пожалуй, как никто другой из его коллег, старался избежать пожизненного клейма того самого актера из "Гарри Поттера", однако некоторые из таких попыток сепарироваться от судьбоносной роли публика встречала с удивлением. Так, в 2008 году артист дебютировал на Бродвее и принял участие в эротической пьесе "Конь", появившись на сцене в обнаженном виде и спровоцировав слухи о том, что в следующей части саги ему могут подыскать замену. Создателей поттерианы не смутили творческие поиски Рэдклиффа, а ситуацию с постановкой большинство поклонников восприняло единственно верным образом — снимающийся в популярной франшизе кумир детей и подростков вовсе не обязан навсегда быть связанным с образом юного мага, борющегося за добро и справедливость.

На Бродвее эксперименты Рэдклиффа не закончились. Отснявшись в финальной части, актер начал пробовать себя в самых разномастных ролях: от мрачной экранизации "Записок юного врача" до биографии Аллена Гинзберга "Убей своих любимых", от драмы про неонацистов "Абсолютная власть" до криминального боевика "Пушки Акимбо", от готического хоррора "Женщина в черном" до трагикомедии про испускающий газы труп "Человек — швейцарский нож". И хотя ни одна из работ с участием артиста не имела по-настоящему громкого успеха, после окончания поттерианы Рэдклифф все же сумел избежать судьбы актера одной роли и заработал репутацию артиста, готового к нестандартным картинам. Впрочем, как шутил Стивен Фрай, восхищаться главной звездой Гарри Поттера стоит хотя бы потому, что в отличие от других актеров, слишком рано столкнувшихся со славой, Рэдклифф "каким-то образом избежал пищевых расстройств, зависимости, банкротства и ареста".

С зависимостью актер все же столкнулся. После окончания франшизы о мальчике-волшебнике он несколько лет боролся с алкоголизмом и, по его словам, одержал победу. При этом в трезвости артист продолжает придерживаться своего эклектичного подхода в кино: в прошлом году состоялась премьера "Побега из Претории", где Рэдклифф играет попавшего в южноафриканскую тюрьму писателя Тима Дженкина, а в 2022-м на экраны выйдет "Затерянный город Д", в котором актер появится с Брэдом Питтом и Сандрой Буллок.

Эмма Уотсон / Гермиона Грейнджер. Вырваться за пределы привычного образа удалось и его коллеге Эмме Уотсон, сыгравшей в киносаге слегка занудную отличницу Гермиону Грейнджер. Правда, если Рэдклифф пытался дистанцироваться от проекта при помощи разноплановых ролей в независимом кино, Уотсон не пренебрегала крупными картинами. В 2017-м Forbes признал ее самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда — в том же году большой гонорар ей принесло участие в сказке "Красавица и чудовище", которой предшествовали "Ной" Даррена Аронофски и "Элитное общество" Софии Копполы. Последним фильмом, в котором снялась Уотсон, стала экранизация одноименного романа Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины". Ходили слухи, что артистка решила завершить карьеру, однако и сама Эмма, и ее менеджер эту информацию опровергли.

Foto: Vida Press

Тем не менее кажется, что в настоящее время 31-летнюю актрису куда больше интересует активизм, чем кинематограф, а в контексте обсуждения феминизма ее имя упоминают не реже, чем в разговорах о легендарной фэнтези-франшизе. Это в общем-то неудивительно: из интервью Рэдклиффа и самой Уотсон становится понятно, что знаменитость столкнулась с сексуализацией чуть ли не с детского возраста, а стоило ей приблизиться к 20-летию, как таблоиды начали активно обсуждать наличие или отсутствие нижнего белья на снимках с Уотсон, ее наряды и, конечно же, личную жизнь. Причем когда наряды оказывались слишком открытыми (как это было в случае с обложкой Vanity Fair), а роли — спорными (многие увидели в "Красавице и чудовище" историю про абьюзивные отношения и стокгольмский синдром), то артистку тут же спешили выписать из рядов образцовых феминисток. Уотсон едва ли когда-то реагировала на эти комментарии. Вопреки критике сейчас исполнительница роли Гермионы продолжает продвигать феминистские инициативы, остается послом ООН по расширению прав и возможностей женщин, выступает против расизма и поддерживает устойчивое развитие. В прошлом году она вошла в совет директоров компании Kering, владеющей Gucci, Balenciaga и Saint Laurent.

Руперт Гринт / Рон Уизли. Воспоминания третьего участника золотой троицы поттерианы, Руперта Гринта, наводят на мысль, что кастинг в ленту Криса Коламбуса был безупречным не только из-за игры юных актеров, но и из-за их схожести со своими персонажами: скромный и трудолюбивый Рэдклифф во многом напоминал самого Гарри Поттера, закончившая параллельно со съемками Брауновский университет Уотсон мало чем отличалась от безупречной Грейнджер, а Гринт, если верить его воспоминаниям, часто вел себя как его простоватый и неуклюжий персонаж из семейки Уизли. Актер утверждает, что на площадке его называли "Еще разок, Гринт", так как ему часто требовалась не одна попытка, чтобы наконец снять удачный дубль. Когда же череда бесконечных дублей закончилась, а проект подошел к концу, Гринт, по всей видимости, чувствовал себя куда менее уверенно, чем его коллеги. В одном из интервью актер вспомнил, что долго восстанавливался после этой работы и ощущал себя абсолютно потерянным: