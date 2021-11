Никакой магии. 20 лет назад вышел первый фильм о Гарри Поттере. Что стало со звездами и создателями саги?

Последние несколько лет в интернете всплывают статьи о том, что Гринт разорился и сошел с ума, однако, к счастью, эта информация не нашла никакого подтверждения. Артист вкладывает деньги в недвижимость, растит дочь от актрисы Джорджии Грум и единственный из основного каста осваивает поле сериальных ролей: актера можно увидеть в шоу "Большой куш", "Дом с прислугой", "Убийства по алфавиту" и "Городские легенды".

На втором плане

Том Фелтон / Драко Малфой. После окончания франшизы поттероманы пристально следили и за судьбой актеров второго плана — например за Томом Фелтоном, перевоплотившимся в Драко Малфоя. В отличие от своих коллег, артист, похоже, имеет мало общего со своим задиристым и высокомерным персонажем: он добродушно общается с поклонниками в соцсетях, выпускает песни под гитару, регулярно участвует в благотворительных акциях и занимается коллекционированием автомобилей. Фелтон также продолжает сниматься в кино, но с выбором проектов, видимо, попадает мимо — почти все последние работы с его участием имеют довольно низкие рейтинги, не считая сериала "Флеш" и драмы 2017 года "Меган Ливи".

Foto: Kadrs no filmas

Роберт Паттинсон / Седрик Диггори. Совсем иначе дела обстоят у 35-летнего Роберта Паттинсона, когда-то сыгравшего Седрика Диггори. У актера, ловко чередующего блокбастеры вроде "Бэтмена" и авторское кино, получилось вырваться и за рамки фильма о мальчике-волшебнике, и за пределы образа томного вампира в "Сумерках". По числу разноплановых и ярких ролей Паттинсон давно обошел и Рэдклиффа, и весь молодой актерский состав "Гарри Поттера".

Мэттью Льюис / Невилл Лонгботтом. Нередко поклонники поттерианы вспоминают про Мэттью Льюиса, сыгравшего миролюбивого толстячка Невилла Лонгботтома. Льюис то и дело мелькает в статьях и на фанатских форумах, но причина этого кроется не в карьерных успехах, а скорее во внезапном преображении. Зрители как будто до сих пор не могут смириться, что мальчишка с пухлыми щеками превратился в 32-летнего спортивного мужчину, хотя процесс этот был далеко не одномоментный. Как бы то ни было, в Instagram Льюиса стоит идти не только за спортивной мотивацией, но и за дозой умиления: актер регулярно постит своих собак и делится милыми снимками с женой Анджелой Джонс. Про кино Льюис тоже не забывает, но все чаще остается на второплановых ролях, как это было, например, в триллере 2017 года "Конченая" с Марго Робби и Саймоном Пеггом.

Бонни Райт / Джинни Уизли. Вслед за Уотсон активизм затянул еще одну звезду киносаги — Бонни Райт, исполнившую роль Джинни Уизли. Артистка выступает за защиту окружающей среды, вместе с Greenpeace требует от компании Coca-Cola отказаться от пластиковых бутылок и продвигает использование переработанных продуктов. В прошлом году она отправилась в Гватемалу в качестве посла организации Rainforest Alliance, чтобы встретиться с сообществами, практикующими устойчивое лесопользование. Кроме того, Бонни является послом фонда Lumos, который Роулинг организовала для помощи детям-сиротам. При этом в кино актриса снимается редко, что вовсе не означает потерю интереса к этой сфере. Райт куда больше интересует работа по другую стороны камеры: у знаменитости есть собственная кинокомпания Bon Bon Lumiere, которая занимается короткометражками и клипами. В копилке музыкальных видео Bon Bon Lumiere — ролики для Пита Йорна и Софи Лоу.

Foto: Publicitātes foto

Эванна Линч / Полумна Лавгуд. Еще одна звезда поттерианы в рядах активистов — Эванна Линч, запомнившаяся зрителям по роли странноватой волшебницы Полумны Лавгуд. Как и ее подруга Бонни Райт, Линч помогает фонду Lumos, как и ее коллега Эмма Уотсон, она поддерживает феминизм, нередко рассказывает о своем опыте борьбы с анорексией и рассуждает о здоровом восприятии женского тела. Однако чаще в фокусе внимания артистки оказывается все же веганство и защита прав животных. С 2017 года она рассказывает об этих темах в своем подкасте The ChickPeeps, параллельно занимаясь написанием своей первой книги и сотрудничая с организациями вроде Veganuary, Mercy For Animals, World Animal Protection и PETA. Помимо этого у актрисы есть собственный бренд этичной косметики Kinder Beauty. В этом году Линч снялась в комедийной короткометражке You Eat Other Animals? ("Ты ешь других животных?") и озвучила пластилинового человека в мультфильме болгарской режиссерки Лины Калчевой "Вторая половина".

Гарри Меллинг / Дадли Дурсль. С момента выхода первой части Гарри Меллинг, исполнитель роли задиристого кузена Поттера Дадли Дурсля, тоже продемонстрировал удивительное преображение и похудение — актер изменился настолько, что для работы над седьмым эпизодом ему приходилось носить фэтсьют. И хотя после расставания с образом Дадли у Меллинга настало некоторое затишье, за время пандемии он успел сняться в трех проектах Netflix, включая сверхпопулярный сериал "Ход королевы", который дался актеру с трудом: