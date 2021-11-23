Никакой магии. 20 лет назад вышел первый фильм о Гарри Поттере. Что стало со звездами и создателями саги?

Двадцать лет назад состоялась премьера "Гарри Поттера и философского камня" — первой части кинофраншизы, снятой по одноименной серии книг британской писательницы Джоан Роулинг. Перед режиссером Крисом Коламбусом стояла непростая задача — первым перенести на экран захватывающий и детально прописанный фантастический мир, наполненный зельями и заклинаниями, драконами и трехглавыми псами, полетами на метлах и смертельными шахматами, маглами, пожирателями смерти и, конечно же, юными волшебниками. Два десятилетия спустя можно сказать, что Коламбусу это удалось: картина собрала более одного миллиарда долларов, стала самым кассовым фильмом 2001 года и получила три номинации на "Оскар". "Лента.ру" рассказывает, с чего начиналась знаменитая киносага и что стало с ее главными звездами, создателями и самой Роулинг.
Золотая троица
Дэниел Рэдклифф / Гарри Поттер. Исполнитель главной роли Дэниел Рэдклифф попал в проект благодаря участию в сериале "Дэвид Копперфилд" — его игра впечатлила не только Криса Коламбуса, но и Джоан Роулинг, которая признала, что режиссеру удалось найти лучшего кандидата на роль мальчика со шрамом. Тогда карьере будущей звезды чуть не помешали родители, которых смущал контракт на шесть фильмов и съемки в США. В конечном итоге съемки перенесли в Великобританию, а условия контракта были изменены — артист подписался на работу над двумя картинами и уже за первую получил семизначную сумму. Разумеется, потом договор был продлен, Рэдклифф появился еще в семи частях и в 2009 году даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер десятилетия. Ожидаемо, что к моменту окончания франшизы Рэдклифф уже не имел ничего общего с образом милого мальчишки в очках — он, пожалуй, как никто другой из его коллег, старался избежать пожизненного клейма того самого актера из "Гарри Поттера", однако некоторые из таких попыток сепарироваться от судьбоносной роли публика встречала с удивлением. Так, в 2008 году артист дебютировал на Бродвее и принял участие в эротической пьесе "Конь", появившись на сцене в обнаженном виде и спровоцировав слухи о том, что в следующей части саги ему могут подыскать замену. Создателей поттерианы не смутили творческие поиски Рэдклиффа, а ситуацию с постановкой большинство поклонников восприняло единственно верным образом — снимающийся в популярной франшизе кумир детей и подростков вовсе не обязан навсегда быть связанным с образом юного мага, борющегося за добро и справедливость.
На Бродвее эксперименты Рэдклиффа не закончились. Отснявшись в финальной части, актер начал пробовать себя в самых разномастных ролях: от мрачной экранизации "Записок юного врача" до биографии Аллена Гинзберга "Убей своих любимых", от драмы про неонацистов "Абсолютная власть" до криминального боевика "Пушки Акимбо", от готического хоррора "Женщина в черном" до трагикомедии про испускающий газы труп "Человек — швейцарский нож". И хотя ни одна из работ с участием артиста не имела по-настоящему громкого успеха, после окончания поттерианы Рэдклифф все же сумел избежать судьбы актера одной роли и заработал репутацию артиста, готового к нестандартным картинам. Впрочем, как шутил Стивен Фрай, восхищаться главной звездой Гарри Поттера стоит хотя бы потому, что в отличие от других актеров, слишком рано столкнувшихся со славой, Рэдклифф "каким-то образом избежал пищевых расстройств, зависимости, банкротства и ареста".
С зависимостью актер все же столкнулся. После окончания франшизы о мальчике-волшебнике он несколько лет боролся с алкоголизмом и, по его словам, одержал победу. При этом в трезвости артист продолжает придерживаться своего эклектичного подхода в кино: в прошлом году состоялась премьера "Побега из Претории", где Рэдклифф играет попавшего в южноафриканскую тюрьму писателя Тима Дженкина, а в 2022-м на экраны выйдет "Затерянный город Д", в котором актер появится с Брэдом Питтом и Сандрой Буллок.
Эмма Уотсон / Гермиона Грейнджер. Вырваться за пределы привычного образа удалось и его коллеге Эмме Уотсон, сыгравшей в киносаге слегка занудную отличницу Гермиону Грейнджер. Правда, если Рэдклифф пытался дистанцироваться от проекта при помощи разноплановых ролей в независимом кино, Уотсон не пренебрегала крупными картинами. В 2017-м Forbes признал ее самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда — в том же году большой гонорар ей принесло участие в сказке "Красавица и чудовище", которой предшествовали "Ной" Даррена Аронофски и "Элитное общество" Софии Копполы. Последним фильмом, в котором снялась Уотсон, стала экранизация одноименного романа Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины". Ходили слухи, что артистка решила завершить карьеру, однако и сама Эмма, и ее менеджер эту информацию опровергли.
Тем не менее кажется, что в настоящее время 31-летнюю актрису куда больше интересует активизм, чем кинематограф, а в контексте обсуждения феминизма ее имя упоминают не реже, чем в разговорах о легендарной фэнтези-франшизе. Это в общем-то неудивительно: из интервью Рэдклиффа и самой Уотсон становится понятно, что знаменитость столкнулась с сексуализацией чуть ли не с детского возраста, а стоило ей приблизиться к 20-летию, как таблоиды начали активно обсуждать наличие или отсутствие нижнего белья на снимках с Уотсон, ее наряды и, конечно же, личную жизнь. Причем когда наряды оказывались слишком открытыми (как это было в случае с обложкой Vanity Fair), а роли — спорными (многие увидели в "Красавице и чудовище" историю про абьюзивные отношения и стокгольмский синдром), то артистку тут же спешили выписать из рядов образцовых феминисток. Уотсон едва ли когда-то реагировала на эти комментарии. Вопреки критике сейчас исполнительница роли Гермионы продолжает продвигать феминистские инициативы, остается послом ООН по расширению прав и возможностей женщин, выступает против расизма и поддерживает устойчивое развитие. В прошлом году она вошла в совет директоров компании Kering, владеющей Gucci, Balenciaga и Saint Laurent.
Руперт Гринт / Рон Уизли. Воспоминания третьего участника золотой троицы поттерианы, Руперта Гринта, наводят на мысль, что кастинг в ленту Криса Коламбуса был безупречным не только из-за игры юных актеров, но и из-за их схожести со своими персонажами: скромный и трудолюбивый Рэдклифф во многом напоминал самого Гарри Поттера, закончившая параллельно со съемками Брауновский университет Уотсон мало чем отличалась от безупречной Грейнджер, а Гринт, если верить его воспоминаниям, часто вел себя как его простоватый и неуклюжий персонаж из семейки Уизли. Актер утверждает, что на площадке его называли "Еще разок, Гринт", так как ему часто требовалась не одна попытка, чтобы наконец снять удачный дубль. Когда же череда бесконечных дублей закончилась, а проект подошел к концу, Гринт, по всей видимости, чувствовал себя куда менее уверенно, чем его коллеги. В одном из интервью актер вспомнил, что долго восстанавливался после этой работы и ощущал себя абсолютно потерянным:
Последние несколько лет в интернете всплывают статьи о том, что Гринт разорился и сошел с ума, однако, к счастью, эта информация не нашла никакого подтверждения. Артист вкладывает деньги в недвижимость, растит дочь от актрисы Джорджии Грум и единственный из основного каста осваивает поле сериальных ролей: актера можно увидеть в шоу "Большой куш", "Дом с прислугой", "Убийства по алфавиту" и "Городские легенды".
На втором плане
Том Фелтон / Драко Малфой. После окончания франшизы поттероманы пристально следили и за судьбой актеров второго плана — например за Томом Фелтоном, перевоплотившимся в Драко Малфоя. В отличие от своих коллег, артист, похоже, имеет мало общего со своим задиристым и высокомерным персонажем: он добродушно общается с поклонниками в соцсетях, выпускает песни под гитару, регулярно участвует в благотворительных акциях и занимается коллекционированием автомобилей. Фелтон также продолжает сниматься в кино, но с выбором проектов, видимо, попадает мимо — почти все последние работы с его участием имеют довольно низкие рейтинги, не считая сериала "Флеш" и драмы 2017 года "Меган Ливи".
Роберт Паттинсон / Седрик Диггори. Совсем иначе дела обстоят у 35-летнего Роберта Паттинсона, когда-то сыгравшего Седрика Диггори. У актера, ловко чередующего блокбастеры вроде "Бэтмена" и авторское кино, получилось вырваться и за рамки фильма о мальчике-волшебнике, и за пределы образа томного вампира в "Сумерках". По числу разноплановых и ярких ролей Паттинсон давно обошел и Рэдклиффа, и весь молодой актерский состав "Гарри Поттера".
Мэттью Льюис / Невилл Лонгботтом. Нередко поклонники поттерианы вспоминают про Мэттью Льюиса, сыгравшего миролюбивого толстячка Невилла Лонгботтома. Льюис то и дело мелькает в статьях и на фанатских форумах, но причина этого кроется не в карьерных успехах, а скорее во внезапном преображении. Зрители как будто до сих пор не могут смириться, что мальчишка с пухлыми щеками превратился в 32-летнего спортивного мужчину, хотя процесс этот был далеко не одномоментный. Как бы то ни было, в Instagram Льюиса стоит идти не только за спортивной мотивацией, но и за дозой умиления: актер регулярно постит своих собак и делится милыми снимками с женой Анджелой Джонс. Про кино Льюис тоже не забывает, но все чаще остается на второплановых ролях, как это было, например, в триллере 2017 года "Конченая" с Марго Робби и Саймоном Пеггом.
Бонни Райт / Джинни Уизли. Вслед за Уотсон активизм затянул еще одну звезду киносаги — Бонни Райт, исполнившую роль Джинни Уизли. Артистка выступает за защиту окружающей среды, вместе с Greenpeace требует от компании Coca-Cola отказаться от пластиковых бутылок и продвигает использование переработанных продуктов. В прошлом году она отправилась в Гватемалу в качестве посла организации Rainforest Alliance, чтобы встретиться с сообществами, практикующими устойчивое лесопользование. Кроме того, Бонни является послом фонда Lumos, который Роулинг организовала для помощи детям-сиротам. При этом в кино актриса снимается редко, что вовсе не означает потерю интереса к этой сфере. Райт куда больше интересует работа по другую стороны камеры: у знаменитости есть собственная кинокомпания Bon Bon Lumiere, которая занимается короткометражками и клипами. В копилке музыкальных видео Bon Bon Lumiere — ролики для Пита Йорна и Софи Лоу.
Эванна Линч / Полумна Лавгуд. Еще одна звезда поттерианы в рядах активистов — Эванна Линч, запомнившаяся зрителям по роли странноватой волшебницы Полумны Лавгуд. Как и ее подруга Бонни Райт, Линч помогает фонду Lumos, как и ее коллега Эмма Уотсон, она поддерживает феминизм, нередко рассказывает о своем опыте борьбы с анорексией и рассуждает о здоровом восприятии женского тела. Однако чаще в фокусе внимания артистки оказывается все же веганство и защита прав животных. С 2017 года она рассказывает об этих темах в своем подкасте The ChickPeeps, параллельно занимаясь написанием своей первой книги и сотрудничая с организациями вроде Veganuary, Mercy For Animals, World Animal Protection и PETA. Помимо этого у актрисы есть собственный бренд этичной косметики Kinder Beauty. В этом году Линч снялась в комедийной короткометражке You Eat Other Animals? ("Ты ешь других животных?") и озвучила пластилинового человека в мультфильме болгарской режиссерки Лины Калчевой "Вторая половина".
Гарри Меллинг / Дадли Дурсль. С момента выхода первой части Гарри Меллинг, исполнитель роли задиристого кузена Поттера Дадли Дурсля, тоже продемонстрировал удивительное преображение и похудение — актер изменился настолько, что для работы над седьмым эпизодом ему приходилось носить фэтсьют. И хотя после расставания с образом Дадли у Меллинга настало некоторое затишье, за время пандемии он успел сняться в трех проектах Netflix, включая сверхпопулярный сериал "Ход королевы", который дался актеру с трудом:
Сам Меллинг благодарен, что коронавирус вызвал резкий скачок интереса к стримингу, а в его карьере произошел некий перезапуск. За последнее время помимо выпущенных на платформе картин "Бессмертная гвардия" и "Дьявол всегда здесь" он появился в "Трагедии Макбета" Джоэла Коэна, который, по всей видимости, заприметил актера еще в 2018 году во время совместной работы над "Балладой Бастера Скраггса".
Настоящие волшебники
От фильма к фильму менялись не только режиссеры поттерианы, но и стилистика франшизы, однако стоит признать, что именно снявший первые две части Коламбус не только заложил мощный фундамент магической вселенной, но и отобрал практически безупречный актерский состав — а за работу с ним кинематографисту стоит добавить еще один плюсик, ведь речь шла не об опытных и самостоятельных артистах, а о детях, многие из которых впервые оказались на съемочной площадке. При этом впоследствии работы Коламбуса незаслуженно критиковали за излишнюю наивность и игрушечность, забывая, что и в книгах Роулинг краски становились мрачнее от книги к книге, а первые романы представляли из себя куда менее напряженное с точки зрения языка и содержания чтиво. Да и если изучить остальную фильмографию режиссера, где приключенческий "Перси Джексон" соседствует с комедией "Один дома", становится ясно, что Коламбусу всегда хорошо удавалось передать именно детский взгляд на мир. В последние годы он все чаще выступал в роли продюсера, причем речь шла опять же о кино семейном. Например, о двух частях "Рождественских хроник" и анимационном фильме "Скуби-Ду!" Выбивался из этого ряда разве что "Маяк" с Робертом Паттинсоном — вязкий черно-белый фильм ужасов, в котором истории сошедших с ума смотрителей маяков были замешаны с отсылками к Говарду Лавкрафту и Эдгару Алану По.
Вслед за Коламбусом за историю об избранном мальчике-волшебнике взялся Альфонсо Куарон, чью ленту "Гарри Поттер и узник Азкабана" нередко называют лучшей частью франшизы. В ней резко сменилось абсолютно все, начиная от цветовой гаммы и заканчивая игрой повзрослевших актеров, а сами фильмы о юном маге благодаря Куарону перестали восприниматься как сугубо детское или подростковое развлечение. Правда, если для волшебной вселенной мексиканский кинематографист стал знаковой фигурой, то для самого режиссера эта работа наверняка была одной из. После "Узника Азкабана" он открестился от съемок переполненных спецэффектами блокбастеров, а в 2018-м снял для Netflix медленную драму "Рома" — пожалуй, один из самых обсуждаемых фильмов того года, который сумел завоевать "Золотого льва" и получил десять номинаций на "Оскар".
Съемки картины "Гарри Поттер и Кубок огня" поручили Майку Ньюэллу. В отличие от преданных фанатов оригинальных романов Коламбуса и Куарона, режиссер почти ничего не слышал про мир Хогвартса и в конечном итоге остался недоволен этой страницей своей фильмографии. Поклонники критиковали его версию за излишне растянутые диалоги и хвалили за появление Паттинсона. Позднее он вновь успешно справился с жанром фэнтези, сняв "Принца Персии", а в последние годы отдавал предпочтение драмам и комедиям.
После Ньюэлла эстафету принял Дэвид Йейтс, который не только довел поттериану до самого финала, но и с вниманием отнесся к первоисточнику от Роулинг и примерам предыдущих режиссеров. Для британского кинематографиста эта история стала не просто очередным творческим этапом, а судьбоносным проектом, определившим его работу на долгие годы вперед: досняв последние ленты о Гарри Поттере, он взялся за серию "Фантастические твари", сумев выпустить в перерыве не самую удачную адаптацию "Тарзана". Впереди у Йейтса плотный график премьер — в ближайшие два года ему предстоит выпустить еще три части "Фантастических тварей".
День рождения без именинницы
Новость о том, что в честь юбилея первой картины 1 января 2022 года будет выпущен специальный эпизод "Гарри Поттера", привела в восторг поклонников и одновременно с этим подогрела тянущийся второй год скандал вокруг Джоан Роулинг. Писательницу не позвали на съемки специального выпуска, что вновь вызвало утомительные споры о беспощадности культуры отмены — с одной стороны, и об устаревших взглядах Роулинг — с другой.
Предполагается, что причинами, по которым спецвыпуск обойдется без ее участия, стали давние обвинения в трансфобии. Твиты о том, что "люди, которые менструируют" и "женщины" — это одно и то же, уже стоили писательнице правозащитной премии, а ее дальнейшие письма о недопустимости насаждения толерантности только усугубили ситуацию. В 2020-м весь мир, похоже, резко разлюбил автора волшебной сказки, начав анализировать не только ее публичные высказывания и отдельные твиты, но и в общем-то весь публикуемый ею материал. Тогда же под псевдонимом Роберт Гэлбрейт вышел и ее пятый роман "Дурная кровь" — в нем речь шла о серийном убийце Деннисе Криде, который носит женское пальто и парик. Книга принесла писательнице свежую порцию обвинений в трансфобии, а в ее главном детище, серии книг о мальчике-волшебнике, начали искать (и, разумеется, нашли) изъяны в виде расизма и сексизма.
Как бы то ни было, хочется верить, что до тотальной отмены "Гарри Поттера" дело не дойдет. Вопреки всем своим недостаткам история о добром волшебнике и его друзьях остается культовым явлением в литературе и кинематографе, заставляя аудиторию часами утопать на страницах книги и неустанно пересматривать захватывающие экранизации Коламбуса, Куарона, Ньюэлла и Йейтса. И не успеют поклонники по всему миру отпраздновать юбилей "Философского камня", как уже через месяц они наверняка снова вернутся к этой картине — запойный просмотр поттерианы уже давно превратился в приятную праздничную традицию, не привязанную к возрасту, полу или стране проживания.