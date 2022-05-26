Никита Михалков предложил создать евразийский "Оскар"

На проходящем сейчас в Кыргызстане первом Евразийском экономическом форуме Никита Михалков предложил создать своего "Оскара". По задумке режиссера, присуждать новую награду будет "Евразийская киноакадемия".

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"Есть конкретное предложение нашего Союза кинематографистов - создать евразийскую киноакадемию, создать премию. Это очень красивая бриллиантовая бабочка. Это должен быть не фестиваль. Вынужден говорить так, потому что понятно, это евразийский "Оскар". В нем будут принимать участие картины, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем, а не картины, разрушающие человеческую сущность", - заявил режиссер.

Никита Сергеевич уже все посчитал: фонд премии, по его словам, должен составлять 5 млн. долларов. "Оскар" не дает денег, но тот, кто его получил, получает социальный лифт. Новая премия молодая. Она должна быть дорогой, за нее должны биться. Я считаю, что это может быть призовой фонд в размере 5 млн долларов, но в национальных валютах. В номинацию также могут войти фильмы, которые не произведены на территории евразийского пространства, но соответствуют всем идеологическим принципам", - сказал режиссер.

"Убежден, что это очень нужно для политического развития евразийского пространства. Это должно быть решено на самом высоком уровне. Это механизм политической самозащиты сущности евразийства", — заключил Михалков.