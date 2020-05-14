Режиссер Кристофер Нолан не будет переносить премьеру своего фильма "Довод", передает Independent.

Премьера картины, в которой снялись Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон, запланирована на 17 июля. Вместе с тем другие проекты студии Warner Bros. были перенесены на 2021 год из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Картину планируют показать в британской сети кинотеатров Vue Cinemas. Руководство сети рассчитывает на то, что кинотеатры к тому времени откроются, и уже обсуждает особенности социального дистанцирования в залах.

Как сообщалось ранее, часть ленты Нолан снимал в Таллине.