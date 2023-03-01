Рассказываем, на какие сетевые новинки стоит обратить внимание в этом месяце: от финальной части культовой комедии о мужском стриптизе до полнометражного продолжения сериала "Лютер" и истории о создании "Тетриса" с неожиданным актерским дуэтом Никиты Ефремова и Тэрона Эджертона.

"Пальмы и линии электропередач"

Один из главных фильмов прошедшего фестиваля независимого американского кино "Сандэнс" — "Пальмы и линии электропередач" — попал в публичный доступ уже через два месяца после завершения смотра. Драма Джейми Дэка понравилась не только зрителям, но и критикам — "Пальмы и линии электропередач" были удостоены специального приза смотра за режиссуру. Сюжет картины разворачивается вокруг 17-летней Леи (Лили МакИнерни), которая проводит летние каникулы в тотальном одиночестве. В один прекрасный день девушка знакомится с загадочным Томом (Джонатан Такер), который медленно, но верно дистанцирует ее от близких и друзей.

"Лютер: Павшее солнце"