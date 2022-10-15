Ностальгия со знаком качества: 7 культовых фильмов Рижской киностудии и где их посмотреть

Все родившиеся еще в советское время зрители помнят, какой фурор вызывали фильмы Рижской киностудии. Красивые балтийские пейзажи, закрученный сюжет, стильные, подтянутые актеры – все это пахло другой, шикарной, "западной" жизнью. Зачастую режиссеры, сотрудничавшие с этой киностудией, и проекты выбирали соответствующее – экранизации американских романов.

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Так или иначе, знак Рижской киностудии в начале фильма всегда считался символом качества. Вспоминаем и пересматриваем эти легендарные ленты (в тексте есть ссылки на ресурсы, где их можно увидеть на русском языке).