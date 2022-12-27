Накануне Нового года стоит вспомнить о фильмах, на которых выросли многие зрители. Мы собрали необычные факты о советских новогодних картинах.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975)

Foto: Kadrs no filmas

В 1969 году Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский написали пьесу "С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…". Завязка сюжета взята из реальной жизни — один их знакомый 31 декабря сходил в баню, а потом поехал к друзьям, отмечавшим годовщину свадьбы. Там он сильно напился и один из гостей решил подшутить — отвез его на Киевский вокзал, дал денег проводнице, положил его в купе и отправил в Киев с веником, портфелем и 15 копейками в кармане. В театральной постановке авторы пьесы решили обыграть типовое строительство и примерно одинаковый быт советских граждан, но для большей достоверности решили пересадить героя с поезда на самолет — иначе он бы протрезвел еще по пути в Ленинград. Но герой должен быть положительным персонажем, поэтому пьянство решили оправдать праздником. Так история стала новогодней.

Когда Эльдар Рязанов решил экранизировать пьесу, на "Мосфильме" ему отказали, сочтя материал "легковесной комедией, пропагандирующей пьянство", а в "Гостелерадио" дали добро на съемки двухсерийного телефильма. Работали на "Мосфильме" — там в одних декорациях снимали квартиры Нади и Жени. Различий добивались перестановкой мебели, перекладыванием вещей и съемками с разных ракурсов. Там же на киностудии собрали из стеклянных блоков "баню".

На роль Нади Шевелевой пробовались: Людмила Гурченко, Ольга Волкова, Светлана Немоляева, Антонина Шуранова, Валентина Талызина и многие другие, но режиссеру не нравился результат проб. Он начал вспоминать менее известных актрис, и вспомнил польскую мелодраму "Анатомия любви" с Барбарой Брыльской в главной роли. Он позвонил ей в Варшаву и пригласил на пробы — актриса согласилась. Роль Жени Лукашина предполагалась для Олега Даля, но после проб режиссер отказался от идеи снимать этого актера — слишком острохарактерный получался персонаж. Также не были утверждены любимец зрителей Андрей Миронов, Петр Вельяминов и Станислав Любшин. Не особо известного тогда Андрея Мягкова режиссер вообще не считал комедийным актером и был настроен критически, однако именно его пробы оказались самыми убедительными.

"Морозко" (1964)

Foto: Kadrs no filmas

Снял фильм главный советский режиссер-сказочник Александр Роу, а сценарий написали знатоки русской литературы и фольклора Николай Эрдман и Михаил Вольпин. На роль Морозко режиссер сразу определил своего любимого колоритного актера Александра Хвылю. Роль Настеньки отдали пятнадцатилетней Наталье Седых — она занималась балетом и фигурным катанием, выступала на новогодних праздниках с танцем "Умирающий лебедь". Одно из таких выступлений Александр Роу увидел по телевизору и решил, что в сказке должна играть именно эта девочка.

Второй претенденткой на главную роль была уже знаменитая после фильмов "Девчата" и "Королева бензоколонки" актриса Надежда Румянцева. Худсовет настаивал на кандидатуре Румянцевой — Седых была слишком юная, без опыта, да еще и с очень тихим и высоким голосом, но режиссер настоял на своем решении. Только попросил гримеров сделать девочку хоть чуть-чуть постарше.

Большую часть фильма снимали в настоящей зимней сказке — среди огромных елей и сугробов Кольского полуострова. Настенька и Иванушка бегали по снегу в сарафане и льняной рубахе, а потом долго отогревались, чтобы не заболеть. Наталья Седых вспоминала, что самым тяжелым для нее был вовсе не холод, а удаление грима — "заледеневшие" ресницы делали с помощью обычного клея.

"Вечера на хуторе близ Диканьки" (1961)

Foto: Kadrs no filmas

Первоначально режиссер картины Александр Роу планировал назвать ее "Ночь перед Рождеством", по названию повести Н.В. Гоголя. Но киночиновники "встали на дыбы". Шел 1961 год, был самый разгар хрущевской антирелигиозной кампании. И само слово "Рождество" не одобрялось для употребления. Тогда режиссер был вынужден выпустить свою картину под общим заглавием ранних гоголевских повестей. Тем не менее, фильм достаточно подробно воспроизводит давние рождественские ритуалы, в нем много сцен празднования религиозного торжества. В экранизации звучат настоящие украинские рождественские колядки, а также отрывок из православного рождественского тропаря.

В фильме много комбинированных съемок и спецэффектов, которые даже сейчас смотрятся очень зрелищно, а для того времени они были по-настоящему уникальными. Больше всех пришлось "попотеть" и померзнуть исполнителю роли черта - легендарному Георгию Милляру. 58-летний актер практически все трюки исполнял сам. Для съемок ему сшили меховой костюм, но в нем неудобно было сниматься. Тогда этот костюм заменили легким и обтягивающим трико, обшитым паклей.

"Чародеи" (1982)

Foto: Kadrs no filmas

Премьера фильма "Чародеи" состоялась на Центральном телевидении вечером 31 декабря 1982 года. Зрительский отклик был такой, что повторный показ фильма состоялся уже в январе 1983 года — по Второй программе ЦТ. Несмотря на любовь зрителей, критикам мюзикл откровенно не понравился, так в газете "Труд" о нем писали следующее: "чувства большого удовлетворения, глубокого следа в памяти премьера не оставила".

Вопреки распространенному мнению, "Чародеи" не являются экранизацией повести братьев Стругацких "Понедельник начинается в субботу" и представляют собой совершенно самостоятельную историю. В то время советское начальство Стругацких не жаловало, а экранизации этих авторов для большого кино не приветствовались. Режиссер Константин Бромберг забраковал вариант сценария Стругацких, по сути представлявший собой переложение "Суеты сует" (второй части повести "Понедельник начинается в субботу") с новыми сюжетными линиями. Бромберг понимал, что шансов пройти цензуру у него нет, поэтому попросил Стругацких придумать новую историю, используя старых персонажей и место действия, переименованное из НИИЧАВО (Научно исследовательский институт чародейства и волшебства) в НУИНУ (Научный универсальный институт необыкновенных услуг).

На роль доброй чародейки Аленушки, которую директор института Шемаханская превратила в ведьму-карьеристку, пробовались Ирина Алферова, Ирина Муравьева, Лариса Удовиченко, Наталья Белохвостикова и другие знаменитые актрисы. Но ни с одной не сложилось — Муравьевой помешал возраст, Белохвостикова и Коренева были слишком утонченными, Алферова и Проклова не были убедительны в роли ведьмы… Когда пробовалась известная непростым характером Александра Яковлева, режиссер сказал: "Ведьму-то она сыграет, а вот Аленушку вряд ли", но утвердил именно ее.

"Карнавальная ночь" (1956)

Foto: Kadrs no filmas

В 1955 году начинающий режиссер Эльдар Рязанов собирался снимать драму "Встречи на Камчатке", но на "Мосфильме" его заявку не приняли. Директор кинокомпании Иван Пырьев предложил ему снять комедию по сценарию драматургов Бориса Ласкина и Владимира Полякова, который уже три года пылился на полке, и не принял отказа. За работу режиссер принялся без энтузиазма — сценарий ему совсем не нравился, и он начал его переписывать. Позже Эльдар Рязанов говорил, что поставил себе задачу придать действию такой стремительный темп, чтобы были менее заметны разные несуразицы. К работе над новогодней комедией приступили летом — большая часть съемок проходила в театре Советской Армии, пока труппа была на гастролях.

На роль Серафима Огурцова режиссер хотел взять театрального актера Петра Константинова, но Пырьев забраковал пробы со словами: "Роль Огурцова должен играть Игорь Ильинский!". Рязанов опасался работать со знаменитым актером и, идя к нему со сценарием, тихо надеялся, что тот откажется. Но оказалось, что Ильинский заинтересовался предложением молодого режиссера, и они сразу нашли общий язык. До роли Огурцова актер уже играл бюрократа в комедии "Волга-Волга" и вместе с режиссером они искали новый характер для героя. Сошлись на том, что он должен быть инициативным, демократичным и при этом форменным дураком.

Людмила Гурченко появилась на съемочной площадке тоже благодаря Пырьеву. Она приходила на пробы, но они получились неудачными, и Рязанов ее кандидатуру даже не рассматривал. Однако, Иван Пырьев увидел бегущую по коридорам "Мосфильма" девушку в пышной юбке и с необычайно тонкой талией, и снова привел в павильон к Рязанову. Он попросил провести повторные пробы опытного оператора, который смог бы подчеркнуть задорную внешность двадцатилетней актрисы. По результатам Гурченко утвердили, а ее героиня вышла в фильме на первый план.