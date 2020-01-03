Новогодний эпизод мультсериала "Возвращение в Простоквашино" набрал за три дня более 1 млн просмотров на YouTube-канале студии "Союзмультфильм", где он был выложен 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС. На момент написания новости число просмотров ролика превысило 1,24 млн.

Новогодняя серия под названием "Корпоратив" была создана режиссером Софьей Кравцовой, которая является лауреатом суздальского анимационного фестиваля. "Преодолевая годовую усталость, герои популярного мультсериала устраивают новогодний корпоративный праздник с конкурсами, песнями и шоколадным фонтаном", - описали ранее сюжет в пресс-службе "Союзмультфильма".

В конце 2018 года создатели мультсериала выпустили эпизод "Как бы не было зимы". По сюжету серии празднование Нового года в Простоквашино грозит сорваться из-за опоздания родителей дяди Федора, устроенного Шариком беспорядка и рабочего аврала у почтальона Печкина, который не может выступить в роли Деда Мороза, потому что костюм съела моль. В сцене, когда дядя Федор приходит на почту с просьбой к Печкину побыть Дедом Морозом, тот отвечает: "Какой я тебе дед? Я в этом году на восемь лет помолодел. В прошлом году мне до пенсии один год оставался, а с этого года уже восемь. Пенсионная реформа называется". В этой серии также обыгрывается тема слишком теплой зимы: в Простоквашино вместо снега идет дождь. За год с небольшим эту серию посмотрели почти 16 млн раз.

"Возвращение в Простоквашино" выходит с апреля 2018 года, и к настоящему времени авторы выпустили 25 серий. По сравнению с первыми эпизодами в мультфильм ввели несколько новых персонажей: младшую сестру дяди Федора Веру Павловну и ее питомца по кличке Тама-Тама, а также няню Маргариту Егоровну (в озвучке Татьяны Васильевой). У знакомых зрителю героев появились новые голоса: кота Матроскина озвучивает сын Олега Табакова Антон Табаков, Шарика - Гарик Сукачев, почтальона Печкина - Иван Охлобыстин, маму дяди Федора - Юлия Меньшова.

В новых сериях герои активно пользуются интернетом, ведут блоги, записывают вирусные видео и устраивают онлайн-трансляции, заказывают товары в интернет-магазинах, прибегают к услугам голосового помощника и устанавливают камеру видеонаблюдения.

Писатель Эдуард Успенский не поддержал выпуск продолжения "Простоквашино" и даже жаловался президенту РФ Владимиру Путину, что "Союзмультфильм" снимает новые серии без согласия автора. На предпоказ первой серии "Возвращения..." Успенского не пригласили. Писатель намеревался подать в суд на создателей сериала за нарушение авторских прав, но незадолго до смерти Успенского стороны пришли к соглашению. По условиям этого соглашения Успенский предоставил "Союзмультфильму" право на использование оригинальных сценариев мультфильмов "Трое из Простоквашино, "Каникулы в Простоквашино", "Зима в Простоквашино", десяти не экранизированных на тот момент литературных историй из цикла "Простоквашино", а также исключительную лицензию на использование товарных знаков с именами и изображениями популярных героев и наименованием "Простоквашино". Студия же обязалась выплачивать Успенскому роялти. 14 августа 2018 года Эдуард Успенский скончался в возрасте 80 лет после долгой борьбы с раком.