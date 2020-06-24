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Секретная миссия (1950)
Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Все, кто смотрел комедию "Служебный роман", наверняка помнят эпизод с тяжелой статуэткой коня, которого едва удерживает главный герой. Но знает ли вы, что эта роль была далеко не единственной в фильмографии бронзовой лошади?

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Знаменитая скульптура - копия работы французского мастера Эмиля Луи Пико (1833-1915) под названием "Персей и Пегас". Один из предметов реквизита киностудии хоть и был занят лишь в эпизодических ролях, но зато в лентах, большинство которых стали поистине народными. Все их можно пересмотреть на канале "Мосфильма" в YouTube, и в тексте есть соответствующие ссылки.

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Секретная миссия (1950)

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