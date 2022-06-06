Новые монстры и новые тайны. "Очень странные дела" вернулись: каким получился главный сериал этого лета

27 мая на Netflix стартовал четвертый сезон "Очень странных дел", флагманское шоу стриминга вернулось на экраны спустя три долгих года — мы, правда, очень скучали. Как и многие проекты киноиндустрии, "Очень странные дела" стали жертвой мирового локдауна — съемки сериала неоднократно откладывались, а релиз нового сезона то и дело переносился на неопределенный срок.

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Каким получился четвертый сезон? Рассказываем без спойлеров.

За прошедшее время шестерка подростков из Хоукинса успела разделиться — Оди вместе с Уиллом, Джонатаном и их матерью Джойс уехала в солнечную Калифорнию, подальше от инфернального мира Изнанки. Дастин, Лукас, Макс и Майк остались в городе и, на первый взгляд, ничуть не изменились — разве что одежда теперь стала на пару размеров больше. Мальчики, как и раньше, продолжают устраивать вечерние игры за любимой настолкой "Подземелья и Драконы", а Макс пытается справиться с депрессией после трагической гибели сводного брата Билли, пожертвовавшего жизнью ради спасения Оди.

На фоне идиллистической картины типичных школьных будней и стремительно приближающегося лета внезапно начинают происходить по-настоящему жуткие события: в одном из городских трейлеров найдено изуродованное тело школьницы, под подозрение полиции попадает друг главных героев — старшеклассник-аутсайдер Эдди. Увы, довольно быстро становится понятно, что парень тут не причем, а жители города в очередной раз оказались под влиянием Изнанки.

Foto: Kadrs no filmas

Впервые за всю историю сериала сезон "Очень странных дел" был поделен на две части: первые семь эпизодов уже вышли, последние два будут лишь в июле. Связано такое решение скорее всего со сложным процессом постпроизводства шоу — история братьев Дафферов стала ощутимо масштабнее, загадочный мир Изнанки — мрачнее, а сюжет — определенно более пугающим. Сцены, снятые без использования хромакея, можно перечислить по пальцам и, положа руку на сердце, местами спецэффекты выглядят несколько избыточными и лишают "Очень странные дела" уютной самобытности первых двух сезонов, превращая сериал в подобие некой виртуальной игры, но никак не жизни Америки 80-х.

К слову о 80-х: братья Дафферы, как и прежде, уделяют много внимания деталям, делая аккуратные референсы к основным историческим событиям того времени: Уотергейтскому скандалу или, например, "сатанинской панике" — пугающему общественному феномену моральной паранойи, основанной на слухах о появлении неких тайных культов дьяволопоклонников, которые занимаются ритуальным убийством людей. Естественно, никаких доказательств существования подобных сообществ не было, а сама "сатанинская паника" в большей степени напоминала салемскую "охоту на ведьм" — под горячую руку параноидально настроенных американцев попадали обычные группы по интересам. В новом сезоне "Очень странных дел" такой группой стало сообщество любителей игры "Подземелья и драконы", а сами ребята внезапно оказываются меж двух огней — с одной стороны разъяренные жители города, с другой — новый опасный демон Изнанки по имени Векна.

Foto: Kadrs no filmas

Происхождение Векны, как ни странно, неразрывно связано с происхождением самой Оди. Как вы уже догадались, в новых эпизодах нас ждет множество флешбеков во времена первого сезона, секретную лабораторию Хоукинса, которая таит в себе куда больше секретов, чем могло показаться на первый взгляд. Потерявшая свои суперспособности Оди ожидаемо переживает экзистенциальный кризис, стараясь вписаться в социум, которому не принадлежит: однако без поддержки Майка, Макс, Дастина и Лукаса интеграция в круг обычных людей проходит сложно и не без конфликтов. Новая угроза со стороны Изнанки вынуждает Оди вспомнить о том, кто она есть на самом деле, а также вновь пережить травмы, которые долгие годы прятались на задворках ее подсознания.

Вообще, тема психологической травмы стала сквозной для нового сезона "Очень странных дел": каждый из героев сериала по-своему переживает события прошлого, переосмысливая, разрушая и вновь собирая себя по кусочкам. Макс ожидаемо отгораживается от близких друзей и только на пороге смерти понимает, что именно они — то, что всегда будет держать ее на плаву. Одичавший на промозглой Камчатке Хоппер осознает, что Джойс и Оди спасли его от неминуемой смерти так же, как он их в свое время от демогоргонов. Создатели "Очень странных дел", подобно хорошему психотерапевту, ведут персонажей в нужном направлении, позволяя самостоятельно найти ответы на самые болезненные вопросы и спокойно залечить все душевные раны.

Что будет дальше? Сказать сложно. Но начало у четвертого сезона по-настоящему эпическое.