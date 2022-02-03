Новые "Викинги", секс-видео Памелы Андерсон и обманувшая США русская аферистка: главные сериалы февраля

В этом месяце на экранах — истории украденного хоум-видео Памелы Андерсон и русской аферистки, сумевшей обвести вокруг пальца высший свет Соединенных Штатов, продолжение культовых "Викингов" и не менее культового "Южного парка", финал "Убивая Еву", а также масса новых хорроров, комедий и сай-фай триллеров.
О главных сериалах февраля рассказывает "Лента.ру".
- 1. "Пэм и Томми" / Pam & Tommy
- 2. "В городе убийств" / Murderville
- 3. "Предшественница" / The Girl Before
- 4. "Изобретая Анну" / Inventing Anna
- 5. "Бель-Эйр" / Bel-Air
- 6. "Семейный брак" / State of the Union
- 7. "Гений: трилогия Канье" / jeen-yuhs: A Kanye Trilogy
- 8. "Удивительная миссис Мейзел" / The Marvelous Mrs. Maisel
- 9. "Разделение" / Severance
- 10. "Викинги: Вальхалла" / Vikings: Valhalla
- 11. "Убивая Еву" / Killing Eve
- 12. "На низком старте: Битва за Uber" / Super Pumped: The Battle for Uber
- 13. "Воспитанные волками" / Raised by Wolves
- 14. "Под подозрением" / Suspicion
- 15. "Космические силы" / Space Force
- 16. "Южный парк" / South Park
- 17. "Ходячие мертвецы" / The Walking Dead
- 18. "Все будет бело" / everything's gonna be all white
- 19. "Закон и порядок" / Law&Order
- 20. "Извне" / From
- 21. "Индекс страха" / The Fear Index
- 22. "Джек Ричер" / Reacher
- 23. "Все к лучшему" / Better Things