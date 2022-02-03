Новые "Викинги", секс-видео Памелы Андерсон и обманувшая США русская аферистка: главные сериалы февраля

В этом месяце на экранах — истории украденного хоум-видео Памелы Андерсон и русской аферистки, сумевшей обвести вокруг пальца высший свет Соединенных Штатов, продолжение культовых "Викингов" и не менее культового "Южного парка", финал "Убивая Еву", а также масса новых хорроров, комедий и сай-фай триллеров.

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О главных сериалах февраля рассказывает "Лента.ру".