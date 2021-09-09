Новый Бонд, "Дюна" и новинки Marvel: самые ожидаемые кинопремьеры этой осени

Этой осенью нас ждет множество долгожданных кинопремьер. 16 сентября на экраны выйдет "Дюна" по мотивам одноименного фантастического романа Фрэнка Герберта, поклонников Marvel ожидают история становления нового супергероя по имени Шан-Чи и "Вечные" с Анджелиной Джоли, а в конце ноября в прокате появится новый фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи".
- 1. "Шан-Чи и легенда Десяти колец" – со 2 сентября
- 2. "После. Глава 3" – со 2 сентября
- 3. "Злое" – с 9 сентября
- 4. "Отчаянные аферистки" – с 9 сентября
- 5. "Дюна" – с 16 сентября
- 6. "Узники страны призраков" – с 16 сентября
- 7. "Множественные святые Ньюарка" – с 23 сентября
- 8. "Не время умирать" – с 30 сентября
- 9. "Семейка Аддамс: Горящий тур" – с 7 октября
- 10. "Искушение" – с 7 октября
- 11. "Веном 2" – с 14 октября
- 12. "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" – с 21 октября
- 13. "Хэллоуин убивает" – с 21 октября
- 14. "Монстры на каникулах: Трансформания" – с 21 октября
- 15. "Последняя дуэль" – с 28 октября
- 16. "Прошлой ночью в Сохо" – с 3 ноября
- 17. "Вечные" – с 4 ноября
- 18. "Охотники за привидениями: Наследники" – с 18 ноября
- 19. "Король Ричард" – с 18 ноября
- 20. "Энканто" – с 25 ноября
- 21. "Дом Gucci" – с 25 ноября