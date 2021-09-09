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"Шан-Чи и легенда Десяти колец" – со 2 сентября
Новый Бонд, "Дюна" и новинки Marvel: самые ожидаемые кинопремьеры этой осени
Foto: Kadrs no filmas/Warner Bros

Этой осенью нас ждет множество долгожданных кинопремьер. 16 сентября на экраны выйдет "Дюна" по мотивам одноименного фантастического романа Фрэнка Герберта, поклонников Marvel ожидают история становления нового супергероя по имени Шан-Чи и "Вечные" с Анджелиной Джоли, а в конце ноября в прокате появится новый фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи".

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"Шан-Чи и легенда Десяти колец" – со 2 сентября

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