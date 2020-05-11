Британский актер, исполнитель роли дворецкого Альфреда в новом "Бэтмене" рассказал о ленте про Темного рыцаря, которую снимает американский режиссер Мэтт Ривз, сообщает издание LADbible.

По его словам, новый фильм должен стать самой мрачной экранизацией из всех уже снятых картин о Бэтмене.

Актер отметил, что большое внимание будет уделено эмоциональной связи между его персонажем и главным героем — Брюсом Уэйном, что является "ядром картины".

"Это на самом деле самое главное в фильме. И это по-настоящему изысканный сценарий", — сказал Серкис.

Он также сообщил, что до приостановок съемок из-за пандемии коронавируса фильм был снят только наполовину.

Премьера нового "Бэтмена" перенесена на 1 октября 2021 года.