В преддверии 31 декабря каждому из нас хочется хотя бы на время забыть о насущных проблемах и просто радоваться жизни. Специально для всех, кто устал от бесконечных "Голубых огоньков" и заезженных советских комедий, мы собрали альтернативную развлекательную программу, которая поможет создать в вашем доме ощущение настоящего зимнего праздника.

Новогодние поздравления премьер-министра и президента нашей страны, чтобы не пропустить наступление 2023 года, можно увидеть на любом латвийском телеканале в 23.48 и 23.55 соответственно. После - развлекательные концерты.

К нашим услугам - огромная индустрия кино, сериалов и музыки. И, чтобы облегчить выбор, мы уже все выбрали за вас. В большой подборке вы найдете праздничные эпизоды любимых сериалов, трогательные романтические фильмы, ленты для всей семьи, идеи для многочасового киномарафона, плейлисты рождественских песен и даже подборку АСМР-видео с прогулкой по зимнему лесу или уютно потрескивающим камином.