Новый сериал Netflix "Аркейн" обошел по популярности "Игру в кальмара"
Foto: Kadrs no filmas

Netflix выпустил первые три эпизода нового сериала "Аркейн" (Arcane), они опубликованы на YouTube-канале стримингового сервиса.

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Премьера анимационного проекта состоялась 7 ноября. Сериал обошел по популярности южнокорейскую драму "Игра в кальмара" в 38 странах, в том числе в России.

В разработке нового сериала участвовали сразу две студии — Riot и Fortiche Productions, работу которых можно увидеть в клипах по LoL.

События "Аркейн" разворачиваются вокруг сестер Джинкс и Вай, чемпионов League of Legends, которые оказываются вовлечены в противостояние двух городов — Зауна и Пилтовера.

Новые эпизоды проекта выйдут в течение следующих нескольких недель — премьеры запланированы на 14 и 21 ноября.

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