Новый Супермен будет бисексуалом. DC Comics рассказало об однополых отношениях Джона Кента

Американское издательство DC Comics сообщило, что в новом выпуске ее комиксов один из самых популярных героев - Супермен Джо Кент - станет бисексуальным и вступит в однополые отношения.

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Очередная серия комиксов под названием "Супермен: сын Кал-Эла" выйдет в ноябре, она рассказывает о Джоне Кенте, который становится спасителем человечества после своего отца - первого Супермена Кларка Кента.

О том, что новый супермен вступит в романтические отношения с журналистом Джеем Накамурой, издательство сообщило 11 октября - в день, когда в США отмечается День каминг-аута, то есть признания членами ЛГБТ-сообщества своей сексуальной ориентации.

Как пишет DC Comics, Джон полюбил Джея после "эмоционального и физического выгорания от спасения всех, кого только можно".

Другие подробности сюжета пока не сообщаются, однако издательство уже опубликовало изображение из нового комикса, на котором Джон Кент целуется с журналистом Джеем Накамурой.

В новой серии комиксов, которая начала публиковаться в июле этого года, Джон Кент занимается многими делами, привычными для современного мира: борется с лесными пожарами, вызванными глобальным потеплением, помогает предотвратить стрельбу в школе и протестует против депортации беженцев.

Автор сценария комикса Том Тэйлор рассказал Би-би-си, что при создании нового выпуска попытался задуматься, "каким Супермен должен быть сегодня".

"Я понял, что если мы заменим Кларка Кента еще одним белым гетеросексуальным мужчиной, то пропустим нечто важное", - сказал сценарист.

К его удивлению оказалось, что в издательстве DC Comics уже думали в том же направлении. "За последние несколько лет произошли большие перемены. Еще пять или десять лет назад это было бы намного сложнее, но сейчас, мне кажется, отношение стало намного более позитивным", - считает Тэйлор.

"Этот Супермен похож на меня"

По словам Тэйлора, некоторые в социальных сетях начали его троллить, но в целом реакция на новый поворот в сюжете о Супермене была положительной.

"Мне говорили, что люди прочли об этом и расплакались от радости - они никогда не думали, что смогут увидеть себя в Супермене, самом важном супергерое комиксов", - рассказал автор сценария.

Автор сценария нового комикса рассказал Би-би-си, что издательство думало о том, чтобы сделать частью сюжета однополые отношения, еще до того, как он предложил эту идею

"Всегда найдутся те, кто будет приводить традиционные аргументы, что комиксы должны быть вне политики. Но они забывают, что политическое звучание в определенном смысле приобретали все без исключения комиксы, - полагает Тэйлор. - Может быть, они не понимают, что [серия комиксов от Marvel] "Люди Икс" (X-Men) была аналогией движения за права темнокожих".

"Мы пытаемся привлечь на свою сторону и таких людей тоже, но работаем все же для тех, кто увидит нового Супермена и скажет: этот Супермен похож на меня. Он сражается за то, что меня касается", - заключает Тэйлор.

Ранее в фильме "Вечные", входящем во вселенную комиксов Marvel, также появился ЛГБТ-персонаж. Как сообщал телеграм-канал "Бюллетень кинопрокатчика", по этой причине в России он получил рейтинг 18+.

Российские законы запрещают "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" и устанавливают штрафы для тех, кто признан в этом виновным. Однако международные правозащитные организации и европейские институты считают, что подобные нормы являются дискриминационными по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества.

Этой осенью российское министерство культуры отказалось выдать прокатное удостоверение новому фильму Пола Верховена "Искушение", в котором рассказывается об однополой любви монахинь в католическом женском монастыре.