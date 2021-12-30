Нуар, Женщина-кошка и Зодиак: что известно о новом "Бэтмене"

В марте 2022 года выйдет новая экранизация "Бэтмена", где в роли супергероя дебютирует Роберт Паттинсон. Согласно инсайдерам, проект вдохнет в персонажа новую жизнь после неудачи фильмов с Беном Аффлеком.

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Что известно о ленте на данный момент (с возможными спойлерами), рассказывает "Газета.ру".

Режиссер и актерский состав

Автором нового "Бэтмена" выступил Мэтт Ривз (создатель двух последних фильмов из серии "Планета обезьян") — он совмещал посты режиссера, сценариста и продюсера. После неудачи с Беном Аффлеком на роль стража Готэма был приглашен Роберт Паттинсон. Аудитория поначалу восприняла данный выбор неоднозначно — мол, звезда "Сумерек" никак не смотрится в образе угрюмого и жесткого Брюса Уэйна. Однако после выхода трейлеров гнев сменился на милость — и даже воодушевление. Помимо Паттинсона, в каст проекта вошли Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Барри Кеоган, Питер Сарсгаард, Энди Серкис и Колин Фаррелл.

Сюжет

Главным антагонистом в фильме выступит Загадочник (Дано), но ничего общего с образом персонажа Джима Керри из "Бэтмена навсегда" он иметь не будет. При работе над антигероем Ривз обратился к истории печально известного маньяка Зодиака, оставлявшего на месте жестоких преступлений хитроумные головоломки. Кроме того, частично он был срисован с убийцы из "Пилы".

Основное действие ленты будет завязано на попытках Бэтмена поймать Загадочника. В процессе расследования Уэйн выйдет на мафиози Кармайна Фальконе (Туртурро) и его правую руку Пингвина. Роль последнего в проекте досталась Фарреллу — правда, под отличным гримом его достаточно сложно узнать. Ожидается, что криминальные авторитеты будут как-то связаны со смертью родителей Бэтмена — как и сам Загадочник, знающий, кто скрывается под маской супергероя, и о темном прошлом его семьи. Не обойдется в фильме, вероятно, и без "Суда сов" — тайной организации Готэма, состоящей из представителей элиты.

Среди помощников главного героя — Женщина-кошка (Кравиц) и дворецкий Альфред (Серкис).

По словам самого Ривза, новая экранизация будет сильно отличаться от фильмов с Аффлеком — в первую очередь реализмом. Картина заявляется не столько как супергеройский боевик, сколько в качестве (нео-) нуарного детектива. Обещают, что эффектные трюки здесь отойдут на второй план, а основной упор будет сделан на внутренние драмы и конфликты главных персонажей.

Немного мелодрама

Отдельное место в перезапуске отведено Женщине-кошке — в истории она будет играть значительную роль со всеми вытекающими в виде существенного экранного времени. Если верить инсайдерам, героиня не только появится во многих экшн-сценах фильма, но и выступит в качестве возлюбленной Уэйна — явные намеки на это есть и в трейлере. Впоследствии, как ожидается, Женщина-кошка и вовсе получит свой сольник. Это, вероятно, будет сериал от HBO Max.

Противоречивые герои

Foto: Vida Press

Согласно Ривзу, его Бэтмен будет более противоречивым, чем у предшественников, — Уэйн здесь не интересуется благотворительностью, одержим внутренней злобой и борется с преступниками местами сомнительными методами. Именно двойственностью главного героя режиссер объяснял выбор в пользу Паттинсона, которого называл "актером-хамелеоном".

При этом Загадочник, который изначально выступает в качестве главного антагониста, к финалу может встать на сторону Бэтмена — или, как минимум, вывести его на ключевого злодея истории, виновного в смерти родителей Уэйна. Им, судя по сливам, станет офицер Стэнли Меркель (Кеоган), экс-напарник комиссара Гордона.

Появление Джокера

Не исключено, что в концовке ленты Бэтмена также ожидает встреча с Джокером. Одним из намеков на это является шайка преступников в образе клоунов (ее показали в трейлере) — прямо как в сольнике суперзлодея с Хоакином Фениксом.